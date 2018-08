Lunedì 27 agosto presentazione del calendario eventi del settembre astigiano

In apertura il presidente della Camera di Commercio Erminio Renato Goria: “siamo al 45esimo anno del Festival delle Sagre e al 40esimo dell’Anag. Quest’edizione vanta un programma ricco di suggestioni: il centro di Asti diventerà la sede della Città della Douja. Abbiamo lavorato soprattutto su due punti: la qualità dei vini e l’estensione della manifestazione, che occuperà gli spazi principali di Asti”.





Mai come quest’anno, infatti, la qualità dei vini è stata così elevata (320 produttori, 864 vini per il 46° concorso enologico nazionale Premio Douja d'Or 2018). Dal 7 al 16 settembre, infatti, la Città della Douja si estenderà nelle principali zone di Asti: Douja del Palio in piazza Cattedrale, banco di degustazione Douja e rassegna di “Asti fa goal” in piazza Roma, Piemonteland in piazza san Secondo, degustazioni guidate e rassegna dei Vermouth e delle grappe presso Palazzo Ottolenghi, Douja del Monferrato presso Palazzo Alfieri e Piatto & Dolce d’autore presso l’AFP Colline Astigiane (via Asinari 5).





“È l’edizione che ha deciso di osare, occupando non solo palazzi, ma anche le piazze più importanti. Anche il cittadino distratto che non abbia visto pubblicità si imbatterà per forza nell’evento Douja”, ha spiegato il sindaco di Asti Maurizio Rasero. La manifestazione, grazie alla sinergia con la Fondazione CRA, vedrà anche la partecipazione di Piemonte Land of Perfection, guidata da Filippo Mobrici. Nello specifico, si tratta di una nuova realtà atta a unire e valorizzare i vari consorzi di tutela dei vini piemontesi: “è una novità a livello nazionale e internazionale. Non è una contro Douja, come molti potrebbero pensare, ma una sinergia con questa. Asti deve avere quello che merita: deve essere di nuovo il punto di riferimento del vino”, ha dichiarato Mobrici.





Proprio con questi obiettivi Piemonte Land sarà presente in ambito Douja in piazza san Secondo, con oltre 400 etichette d’eccellenza. Regina dell’evento sarà la Barbera d’Asti, protagonista della Douja del Monferrato in piazza Alfieri e dei Vini d’Autore in piazza san Secondo. Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, infatti, renderà omaggio ai grandi vini autoctoni, con degustazioni guidate e connubi con l’eccellenza gastronomica. Sabato 8 e domenica 9 settembre sarà la volta del Festival delle Sagre, che quest’anno compie 45 anni. Risponderanno all’appello 41 stand gastronomici, che, grazie alla sinergia con l’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), proporranno degustazioni di vino astigiano da accompagnare ai piatti tipici. Da non dimenticare l’appuntamento con Wine Street Tasting, che avrà luogo il 14 e 15 settembre nei locali del centro aderenti all’iniziativa, promossa da Cre(at)ive. Grandi festeggiamenti per i 40 anni dell’Anag (Assaggiatori grappa e acquaviti), sabato 15 e domenica 16 settembre, che, in ambito Douja, offriranno degustazioni e cocktail.





“Nella due giorni astigiana incontreremo chi ha fondato e fatto crescere la nostra associazione, premieremo i vincitori del Premio Alambicco d’Oro 2018 e ci saranno occasioni e momenti di convivialità e di approfondimento della conoscenza della grappa”, come dichiarato dalla presidente federale Anag, Paola Soldi.





Il livello delle proposte enogastronomiche sarà direttamente proporzionale al livello dell’organizzazione: “a breve si arriverà a formare un’unica Camera di Commercio, Alessandria-Asti. La fusione delle due Camere, però, manterrà comunque indipendenza e territorialità delle singole. La nuova Camera sarà una delle più importanti d’Italia. Si raggiungeranno importanti livelli, sulla base di spirito di aggregazione e buon senso”, ha dichiarato Gian Paolo Coscia, presidente Camera di Commercio di Alessandria.





Per informazioni e dettagli visitare il sito Douja d'Or.