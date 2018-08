Saluzzo: al via la verifica sull’Emergency medical team regionale per ottenere la certificazione di secondo livello

Sono iniziate ufficialmente questa mattina (lunedì) le operazioni di certificazione dell’Emergency medical team della Regione Piemonte, la struttura che fa capo alla Maxiemergenza regionale diretta dal dottor Mario Raviolo.



A Saluzzo sono giunti i massimi esperti in materia di “disaster management”: i rappresentanti dell’Organizzazione mondiale della Sanità il referente dell’Emergency medical team israeliano, membri della sanità russa e norvegese.

Obiettivo? La certificazione dell’EMT italiano come modulo di secondo livello, in grado di intervenire in tutto il mondo.



“Un grande onore - ha detto il dottor Raviolo - dal momento che siamo i primi in Italia ad intraprendere questo percorso (ed i secondi in Europa, dopo l’Inghilterra: ndr), frutto di un duro lavoro portato avanti per molto tempo”.



Danilo Bono, responsabile del settore programmazione sanitaria della Regione Piemonte, che ha portato i tradizionali saluti dei vertici politici regionali, ha parlato di una struttura “unica, in grado di intervenire nelle prime 72 ore, ma anche per il tempo successivo, garantendo un’operatività, in caso di qualunque evento, per una decina di giorni”.



Lo stesso Bono ha poi annunciato ulteriori investimenti da parte della Regione: “a fine agosto è in programma una riunione con il dipartimento di Protezione civile torinese per l’implementazione del modulo. - ha detto - La Regione tiene molto a questo tipo di strutture e i recenti avvenimenti ci dimostrano quanto bisogno abbiamo di moduli come questi”.



Alla conferenza stampa di apertura dei lavori era prestare anche il direttore generale dell’Asl Cn1, Salvatore Brugaletta, che ci ha tenuto a ringraziare gli operatori per il grande lavoro svolto, “un tentativo di acquisire un ulteriore livello di qualità, un momento importante per tutta l’Asl e per tutto il Piemonte. Grazie per esservi spesi ai massimi livelli”.



Il team è formato da 11 persone, “anche se abbiamo più di 200 operatori sanitari pronti a intervenire in caso di necessità”, ha spiegato il dottor Raviolo.



L’intenso lavoro di questi anni ha portato alla redazione di un documento di 840 pagine, interamente in inglese, che ora sarà attentamente vagliato dalla commissione arrivata in città. Così come era successo a gennaio 2018, quando gli esperti avevano prodotto alcune osservazioni da apportare alle procedure operative ed all’attrezzatura in dotazione all’EMT della Regione Piemonte.



“Il team si è dimostrato molto aperto a ricevere consigli - queste le parole di Kobi Peleg, professore di “Disaster Management” all’Università di Tel-Aviv - portando a termine davvero un ottimo lavoro”.



“Il grazie più grande lo devo rivolgere proprio al mio team - ha ancora aggiunto Raviolo - Una squadra piccola, e che ogni giorno lavora per la Protezione civile italiana e regionale, al fine di mantenere alto gli standard di qualità e rispondere in caso di emergenza. Grazie per il vostro impegno, sono orgoglioso di lavorare con voi.

Grazie alla Regione, che da molto tempo crede in me e grazie al dottor Danilo Bono, che credette in me tempo fa”.

Le verifiche oggi (lunedì) si svolgeranno nella sede della Maxiemergenza, in via del Follone a Saluzzo.



Domani, invece, sia sposteranno in via Volontari del Soccorso, dove si trova la centrale operativa dell’emergenza sanitaria, per il sopralluogo sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione all’EMT regionale.