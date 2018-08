Roma, San Giovanni Rotondo, Loreto, Sorrento, Capri, Costiera Amalfitana, Vienna e Praga tra le nuove mete di Polaris Viaggi

ROMA, DAL 25 AL 27 SETTEMBRE

Trasferimento dai luoghi di partenza prestabiliti per la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Orario Frecciarossa 08.00/12.30 (orario approsimativo). Al ritorno partenza in Frecciarossa alle 19 per Torino Porta Nuova. Arrivo alle ore 23.15 circa e trasferimento alle località di partenza con autobus.

Nel pomeriggio del primo giorno visita delle principali piazze romane: piazza Esedra, fontana di Trevi con la celeberrima fontana, piazza di Pietra, piazza di Spagna, con la monumentale scalinata di Trinità dei Monti, ecc. Il 26, partenza per la città del Vaticano per assistere all’udienza di Papa Francesco, che si tiene ogni mercoledì dell’anno alle ore 10, durante la quale il Pontefice saluta in varie lingue i gruppi di pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione, poi visita della basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo, piazza Navona che vanta capolavori scultorei e architettonici di maestri come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, Panteon. Prima di tornare, visita della Roma Imperiale: Colosseo, Altare della Patria, Campidoglio, Ara Coeli, piazza Venezia.

Da 329 euro a persona.

SAN GIOVANNI ROTONDO E LORETO, DAL 27 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE

Il 27 partenza dai luoghi concordati in prima mattinata e viaggio verso San Giovanni Rotondo con soste in autogrill.

Nei luoghi che ricordano la lunga permanenza di Padre Pio, partecipazione alla Santa Messa e Via Crucis, escursione sul Monte Sant’Angelo ed il giorno successivo intera giornata libera per le devozioni individuali. Il terzo giorno Celebrazione partenza per Loreto celebrazione della Santa Messa nel famoso santuario che racchiude la Santa Casa: quella in cui la tradizione vuole che l’Angelo sia apparso a Maria.

Da 410 euro a persona.

SORRENTO, CAPRI E COSTIERA AMALFITANA DAL 28 AL 30 SETTEMBRE

Il 28 ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus alla stazione F.S. di Torino Porta Nuova e partenza in treno veloce per Napoli. Nel pomeriggio del 30 rientro a Napoli e partenza per il rientro a Torino in treno veloce Frecciarossa. Imbarco sul traghetto per Capri, la “Perla del mediterraneo” e visita dell’isola: P.za Umberto I, Parco Augusto, Villa S. Michele, I Faraglioni. Pranzo libero, continuazione della vista. Sulla costiera Amalfitana, visita di Amalfi, Maiori, Minori e Vietri sul Mare. Pranzo libero.

Da 390 euro a persona.

VIENNA (VOLO AEREO), DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE

Ritrovo per la partenza in compagnia del gruppo occitano Lou Serpent alle h.5 e traferimento in bus per l’aeroporto di Milano. Trasferimento in bus all’aeroporto e partenza per Milano con volo (operativo volo 20:15/21:40). Visite guidate Stephanplatz, con la Cattedrale di Santo Stefano, del Parlamento, la Chiesa Votiva, la Cripta dei Cappuccini. Cena e pernottamento, al Palazzo Hofburg antica residenza degli Asburgo, al palazzo di Schoenbrunncon con le sue più di 1.400 stanze - molte delle quali adibite a usi governativi e ben 190 aperte al pubblico - costruito intorno a una fonte di acqua limpidissima scoperta dall’imperatore Mattia, all’immenso parco voluto da Maria Teresa d’Austria che ospita le imponenti fontane di Nettuno, l’Obelisco e un antichissimo zoo ed al museo nazionale. Pranzo e tempo libero. Arrivo e trasferimento in bus alle località di partenza.

Da 370 euro a persona.

SORRENTO E COSTIERA AMALFITANA DAL 6 AL 30 OTTOBRE

Ritrovo in prima mattinata e partenza per Torino F.S. Arrivo a Napoli. Nel pomeriggio del 30 rientro a Napoli, partenza in Frecciarossa per Torino. Visite guidate al centro storico di Napoli, al Duomo, al Cristo Velato, al complesso monumentale di Santa Chiara e Spaccanapoli, al Borgo di San Gregorio Armeno, conosciuto meglio come “la via dei presepi”, alla Porta Capuana. A Capri si ammirerà lo splendido panorama sui Faraglioni, Villa San Michele ad Anacapri, i Giardini d’Augusto e la celebre Piazzetta, luogo di ritrovo del jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione. A Sorrento, il centro più rinomato della Penisola Sorrentina grazie alle sue bellezze naturali ed artistiche, visita del centro storico con l’accompagnatore.

Ancora a Napoli giornata dedicata alla bellezze della città partenopea nelle zone monumentali: Piazza del plebiscito, la Galleria Umberto I°, gli esterni del teatro San Carlo e il Maschio Angiolino. Pranzo libero. Serata per la Napoli sotterranea (facoltativo € 15 euro) e pernottamento. Ultimo giorno dedicato alla Reggia di Caserta ed ai suoi giardini dichiarati patrimonio dell’UNESCO.

Da 390 euro a persona.

PRAGA, DAL 10 AL 12 OTTOBRE

Il mattino del 10 ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Malpensa. Nel tardo pomeriggio del 12 trasferimento all’aeroporto di Praga in tempo utile per il volo. Arrivo a Malpensa A Praga visita dell’isola pedonale dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità da Stare Mesto, della Piazza della Città Vecchia, della Chiesa di San Nicola del Municipio di Nove Mesto. Il giorno successivo visita con l’accompagnatore Ivo Silano del Castello di Praga, del nuovo palazzo reale, della cattedrale di San Vito, della basilica di San Giorgio, del Vicolo d‘oro Mala Strana e della Chiesa di San Nicola, capolavoro del barocco praghese. Il terzo giorno visita alla zona di quello che una volta era il ghetto ebraico, e di cui oggi sono rimaste le sinagoghe e il cimitero.

Da 320 euro a persona.

