Parte da Busca 'Strides, la marcia Lions per la prevenzione del diabete'

Con la Fitwalking Solidale di Busca si darà avvio, infatti, alla staffetta “Stides, la marcia Lions per la prevenzione del diabete”: dopo Busca, il testimone passerà al secondo Lions Club Distrettuale, che organizzerà per un altro evento di sensibilizzazione è così via in tutta Italia, per diffondere informazioni utili su sintomi e prevenzione.



Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dall’eccessivo livello di glucosio nel sangue, oggi purtroppo sempre più presente, soprattutto nelle nazioni dove le abitudini alimentari e il troppo benessere portano all’abuso di cibi eccessivamente raffinati e ricchi di zuccheri. Anche l’Italia è considerata Paese ad alto rischio.



Per fortuna, molto si può fare per combattere il diabete, soprattutto con l'attività fisica e mantenendo una dieta sana ed equilibrata. “Quale miglior occasione - dice il presidente del Lins Club Busca e Valli, Alberto Capello - per promuovere la lotta al diabete della Fitwalking Solidale? Siamo felici il Comitato organizzatore e la Città di Busca, che patrocina l’evento, abbiano accettato il nostro appoggio, saremo fattivamente presenti e molto visibili per aiutare e informare. Dal nostro gazebo distribuiremo volantini informativi sui sintomi, prevenzione e cura del diabete e al camper polifunzionale del Lions, presente sin dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata i medici misureranno l’indice glicemico e metteranno a disposizione i propri consigli in modo totalmente gratuito a chi lo desidera”.



"Siamo ben lieti - dice la presidente del Comitato organizzatore, Franca Aimar - di ospitare la prima giornata nazionale di questa importante campagna per la salute e ringraziamo il Lions locale e il suo pesidente di turno per avere preso questa iniziativa, che si sposa a pennello con gli scopi della nostra manifestazione".



Lions Club International

Lions Club International, associazione nata nel 1917, è oggi l’organizzazione di club di servizio più grande al mondo con 46.000 club e oltre 1,36 milioni di soci, conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, aiuta i meno fortunati residenti in aree del mondo afflitte da catastrofi naturali o dalle guerre e nei Paesi avanzati lancia campagne per prevenire le cause di malattie.



Lions Club Busca e Valli

Lions Club Busca e Valli opera con i propri soci a Busca, Caraglio, Dronero, le valli Maira e Grana nelle scuole, donando materiale didattico e organizzando concorsi, nella comunità, partecipando a progetti che possano dare beneficio a tutta la popolazione, con le persone ipovedenti meno, acquistando materiale e e cani addestrati per ciechi, e organizzando eventi di sensibilizzazione.