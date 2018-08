Il “grazie” della donna rimasta ferita su Punta Venezia a quanti si sono spesi per portarla in salvo

Sta bene, ed è ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, Manuela Mondino, la 36enne rimasta coinvolta nell’incidente su Punta Venezia, in alta Valle Po, nella mattinata di sabato scorso.



Manuela stava arrampicando “da prima” quando, giunta sul secondo tiro, ad una settantina di metri dall’attacco della via, è precipitata, facendo un volo di circa 10 metri a valle.



Probabilmente per colpa di una corda rimasta attorcigliata intorno ad una gamba, al termine della caduta la donna ha riportato un grave trauma alla gamba destra.

Trascorsi alcuni giorni dall’incidente, è proprio Manuela che ci tiene a far giungere, attraverso la nostra testata, il proprio ringraziamento a quanti si sono spesi per portarla in salvo.



In primis allo staff del rifugio Vitale Giacoletti ed al gestore, la guida alpina Andrea Sorbino, il primo a giungere sul posto e a lanciare l’allarme.



Poi al Soccorso alpino, i cui operatori (tra cui il compagno di Manuela, giunto tra i primi in quota a bordo dell’elisoccorso) hanno messo in atto un intervento straordinario, durato per oltre cinque ore.



Il grazie di Manuela, però, non vuole dimenticare nessuno, e si estende anche all’equipe dell’emergenza sanitaria, giunta a Pian del Re in ambulanza insieme ai volontari della Croce rossa, all’equipaggio dell’elisoccorso della Provincia di Cuneo e al personale, a tutti i livelli, dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove la donna è stata operata d’urgenza.



“Ora sto meglio - dice Manuela - ma, tra un’operazione e l’altra, non potevo dimenticarmi delle tante persone che sabato hanno dato il massimo per salvarmi la vita”.