Nichelino si prepara per la grande festa di San Matteo

Alla fine dell'estate, alle soglie dell'equinozio d'autunno, nei giorni della vendemmia e del ritorno a scuola, Nichelino festeggia il suo Patrono: San Matteo.

Giunta alla XXXIX edizione, la festa cittadina offrirà, dal 14 al 24 settembre, un programma ricco di proposte che spazieranno dalla musica (San Matteo Young, tributo a Vasco Rossi, disco music, il rock dei Fratellislip), agli appuntamenti sportivi, da “Quattro zampe in passerella” alla notte bianca in via Juvarra, alla festa di via XXV aprile, alla seconda rievocazione storica dei combattimenti del settembre 1706, al Palio dei Quartieri e agli incontri culturali. E poi, il 23/9, come ospite d'onore la barvissima cantante, ex Matia Bazar, Antonella Ruggiero.

Come sempre è molto fitto il cartellone di San Matteo, curato anche quest'anno dal Sistema Cultura Nichelino e con Andrea De Marchi come presentatore.

Si parte venerdì 14, alle ore 21, con “Dance Evolution”, esibizione di hip hop passando dai vari stili di danza dal 1910 a oggi (Ass. Old School); alle ore 22.00, “Radio Number One in tour”, disco-night con gli ultimi successi dance anni 90/2000 e balli di gruppo con DJ Marco Marzi e Dj Skarica.

Sabato 15, ore 17.30: “Canzoni in allegria per volare con la fantasia”, brani italiani cantati dal Coro Arpino (Ass. Amici dell'Arpino); ore 20.30: “Danzando a tutte le età”, mix di danze latino americane, caraibiche e coreografie in coppia e di gruppo ( Ass. JDS Dance News Latin Club); ore 21.30: “La Divina Sognando”, spettacolo di ballo, canto, recitazione, ispirato a un sogno incentrato sulla Divina Commedia (Ass. New Silvan School Dance).

Domenica 16, ore 15.00: Zumba e salsa cubana con Osvaldo Reinosa Navarro (Comitato di Quartiere “Boschetto”); ore 16.30: “Festa della ginnastica”, esibizione di ginnastica artistica, aerobica e ritmica. (Società Akuadro Sport); ore 17.30: arrivo del corteo “4 passi nella storia di Nichelino”, presentazione dei Gruppi Storici, esibizione Musici e Sbandieratori (Gruppo Storico Conte Occelli); ore 20.45: “Rainbow Mabon”, danza Orientale, American Tribal Style, Gothic Fusion e Tribal Fusion (Ass. Mabon Studio); ore 21.00: “Discomania” in concerto, un tuffo magico nelladisco music anni '70/'80 con una delle più note cover band.

Lunedì 17, ore 20.30 “Nichelino dei giovani”, electro dance music con DJ Scalum; ore 21.15 “Fratellislip” in concerto,“brit rock” con una band nichelinese; ore 22.15: “La Combriccola del Bruno” tributo a Vasco Rossi.

Martedì 18, ore 20.30: “Orchestra Luca Panama”, musica e ballo a palchetto.

Mercoledì 19, ore 20.30: “Concerto di apertura anno scolastico” congli allievi di II e III della scuola media “S. Pellico”, accompagnati dal gruppo musicale Rat Pack.

Giovedì 20, ore 21: “San Matteo Young”, con Dj Fede, Dafa, Masa&Afterrouge, Tyrelli, Giame e lo special-guest Fred De Palma.

Venerdì 21, ore 19: presentazione del libro "Il Toro delle meraviglie, il TRIENNIO D'ORO" con l'autore Gian Carlo Morino: ore 20.30: “La danza in una vita”, storia di una ballerina (Ass. Dance Together); ore 21.30: “Emozioniamoci”, danza classica, moderna, hip hop ed etnica (Ass. Lineainmovimento).

Sabato 22, ore 16.30: “4 Zampe in passerella”, sfilata canina a cura dell'Ass. Animalissimi Onlus. Promozione dell'adozione consapevole e del rispetto degli animali. Iscrizioni: animalissimi@gmail.com– scheda d'iscrizione scaricabile sal sito www.comune.nichelino.to.it– Info Loredana 3342480140 – Katia 3343185107 possibilità di iscriversi il giorno stesso dalle ore 15.00 – Quota d'iscrizione € 3.00. Ore 20.45: “Twirling show sotto le stelle”, ginnastica twirling con la partecipazione della campionessa italiana di serie A Juniores Alessia Ignelzi (Ass. L'Arcobaleno Torino Twirling); ore 21.15: “Tutti in viaggio”, spettacolo a cura di Ass. Culturale Circolo 1° Maggio.

Domenica 23, ore 15.30: coro dei bambini “Raggio di Sol” ed ensemble vocale “L'Accordo” diretti da Laura Giorcelli (Ass. San Matteo Onlus); ore 16.30: “150,Buon compleanno Banda!”, a cura della banda Musicale “G. Puccini”, ospiti bande musicali della provincia di Torino; ore 18.30:dimostrazione di Viet Vo Dao (Ass. Viet Vo Dao Club Tay Son); ore 21.00: “Gran Galà della moda”, presenta Elia Tarantino; ore 22.00OSPITE D’ONORE: Antonella Ruggiero, ex vocalist dei Matia Bazar in“Concerto versatile”(Roberto Colombo, vocoder/synth bass e Mark Harris, pianoforte). Una delle migliori voci del panorama canoro non solo italiano, capace di attraversare i generi: dalla musica leggera alla lirica, dal jazz alla musica contemporanea. Un grande evento.

Lunedì 24, ore 21.00: “Voyager la Fabbrica del suono” tributo a Gigi D' Agostino.





DAL 14 AL 24 SETTEMBRE

La Fiera nel piazzale dei Polesani

Specialità anche da Caluire et Cuire

E' un programma davvero ricco quello offerto dalla Fiera di San Matteo, nel piazzale dei Polesani nel Mondo, dal 14 al 24 settembre. L'inaugurazione è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18.00, con i saluti del Sindaco e della Giunta Comunale, la Banda Musicale “G. Puccini” e le Majorettes di Nichelino.

All'interno della Fiera sono previsti alcuni eventi speciali.

Sempre il 14, alle ore 21.00: degustazione gratuita di salumi e vini francesi del Lyonnais (a cura del Comitato di Gemellaggio di Caluire et Cuire (FR).

14, 15 e 16 settembre, l’Ass. “Stupinigi è …” presenta “Filiera in Fiera e la pizza di Stupinigi”, un viaggio dal chicco di grano alla farina, al pane e ai biscotti, dalla mozzarella alla pizza (tutto a km zero). A cura di agricoltori, mugnai, panificatori e produttori locali. Dimostrazioni, degustazioni e vendita dei prodotti, di pizza e galettes con i formaggi del Lyonnais.

Nel piazzale sono previsti: Area Commerciale e Artigianale, Street Food, Arena Sport Fitness And Dance (a cura dell’ A.S.D. P.S. Puro Stile Italiano).

Orari della fiera: Lun.-Ven. ore 18.00-24.00; Sabati e Venerdì 21 (Festa di San Matteo) ore 15.00-24.00; Domeniche ore 10.00-24.00. Ingresso gratuito.





IL 23 SETTEMBRE

Celebrazioni religiose

A seguire, la processione





Si terrà domenica, 23 settembre, alle ore 10.30, sulpalco dell'area fiera (piazzale Polesani nel Mondo), la Santa Messa. A seguire, è prevista la processione del Santo Patrono lungo le vie I Maggio, Torino, Juvarra e San Francesco, con arrivo presso la Chiesa SS. Trinità.





EVENTI SPORTIVI

Podismo, basket, scacchi,

calcio, orienteering

Il 30, la Festa dello Sport





Come sempre è nutrito il programma degli eventi sportivi.

Domenica 9: “Maratona reale III tappa Stupinigi”. Partenza e arrivo: parterre della Palazzina di Caccia di Stupinigi. A cura dell'Ass. Base Running. Per iscrizioni e info consultare il sito www.baserunningteam.it





Sabato 15: “We got game 9mm – Nichelino Street Trophy”, sul playground di via Nenni, basket “3vs3”. A cura dell'Ass. We Got Game – Nichelino Street Culture. Per info e iscrizioni: info@wegotgame3vs3.com





Domenica 16: “Corri a San Matteo - XXV Ediz.” Manifestazione regionale di corsa su strada di km. 9 con uovo percorso cittadino. Ritrovo in piazza A. Moro alle ore 8.00. Partenze (competitiva e non) dalle ore 9.00. La manifestazione riservata ai diversamente abili (m. 3.500) partirà alle ore 8.50. In collaborazione con il CISA 12, l’Ass. Il Giglio e con la partecipazione dell’ass. Caluire Athlétisme – FR . A cura dell’Ass. G.S. Atletica Nichelino. Per info e iscrizioni cell. 3384413310





Domenica 23: “1° OriSanMatteo”. Gara di Orienteering di 1° livello, valida per il trofeo Piemonte Giovani. Dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso il Parco Miraflores. Inizio gara ore 9.00. Attività ludico-sportive nel Boschetto. A cura dell'Ass. G.S. Atletica Nichelino sez. Orienteering. Per info e iscrizioni : oriatletica.nichelino@zoho.com

Sempre domenica 23: “Hipporun2° 10 km di Vinovo”. Manifestazione regionale con partenza alle ore 9.00 dalla SS23 (strada chiusa nel parco di Stupinigi). A cura di Podistica Torino Hippogroup. Per info e iscrizioni www.podisticatorino.it/hipporun





Sabato 29: “I Trofeo Città di Nichelino - Patrono San Matteo" presso campo sportivo “G. Ferrini” (Via Prunotto, 17) dalle ore 17.30. Triangolare di beneficenza per la FORMA onlus - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita. Squadra partecipanti: Vecchie Glorie del Torino - Vecchie Glorie del Rivoli Calcio - Vecchie Glorie Nichelinesi. A cura Ass. Nichelino Hesperia. Per info e iscrizioni www.nichelinohesperia.it





Domenica 30:IV Edizione “Festa dello sport”. In via Torino (nel tratto compreso tra via D'Azeglio e piazza Camandona) dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Stand associazioni sportive, dimostrazioni e possibilità di provare tantissime discipline , negozi aperti, punti musicali. In collaborazione con l'Ass. Le Vetrine di via Torino.





Dal 5 al 7 Ottobre: torneo internazionale di scacchi “19° Festival Città di Nichelino”, presso il salone del Centro Sociale “N. Grosa” (via Galimberti, 3).A cura dell’Ass. Scacchi Nichelino. Per info www.scacchinichelino.it









NICHELINO E I COLORI DELLA NOTTE

Festa di via, notte bianca,

luna park, mercato e fuochi

Il 24, lo spettacolo piromusicale





Domenica 23: “Via XXV Aprile in festa”, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Negozi aperti, operatori artigiani e hobbystica, associazionismo sociale, culturale e sportivo. Con la collaborazione dell'Ass. XXV Aprile.

Lunedì 24: “Notte Bianca in via Juvarra”, dalle ore18.00 alle ore 24.00. Musica, intrattenimenti, animazione, negozi aperti e bancarelle. Con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri “E. Toti” sezione di Nichelino. Con la collaborazione dell'Ass. Via Juvarra(acura dell’ A.S.D. P.S. Puro Stile Italiano)

Dal 14 al 25 settembre, Luna Park in piazza Dalla Chiesa e via I Maggio (nei pressi della Fiera). Tutti i giorni ore 15.30 -19.00 e 21.00-24.00; sabato e domenica, ore 10.30 -12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 24, ore 22.30: Spettacolo piromusicale presso area giardini, offerto dagli esercenti del Luna Park.

In occasione della Festa di San Matteo, sabato 15 e sabato 22, il mercato di piazza Dalla Chiesa verrà spostato nella via Torino (tratto vie M. D'Azeglio - XXV Aprile), in piazza G. Di Vittorio e piazza S. Quirico e nelle vie Superga e Paesana.





IL 15 E IL 16, VIAGGIO NELLA STORIA

Tra battaglie, cavalli e sfilate

Per la prima volta: I Cavalieri del Pellice





Imperdibile appuntamento con la storia nel week end del 15 e 16 settembre.

Sabato 15, è in programma, dopo il gran successo dello scorso anno, la seconda edizione della rievocazione della battaglia tra gli eserciti francese e sabaudo durante l’assedio di Torino e Nichelino del 1706. Si comincia alle ore 16.00, nel Borgo Vecchio, con gli antichi mestieri, messa in batteria dei cannoni e l'esibizione con cavalli e Cavalieri del Pellice. Alle ore 17.00, sfilata dei figuranti con partenza da piazza Moro (dove è prevista un'esibizione di balli a cura del Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino), quindi piazza Spadolini, via Berlinguer, via Parri, via Amendola e via Turati. Alle ore 21.00, sfilata con partenza dal Castello dei Conti Occelli e arrivo nel parco di via Trento. Alle ore 21.30, nel parco, esibizione dei Cavalieri del Pellice e rievocazione battaglia tra gli eserciti francese e sabaudo. Con partecipazione de: Gruppo Storico Pietro Micca, Dragoni Rossi della Marsaglia, Dragoni Rossi di Revello, Armata del Duca, I Cavalieri del Pellice, Gruppo Storico Borgo Talle di Alpignano, Gruppo Vittorio Amedeo II, Gruppo Storico di Candiolo, Gruppo Storico Orti di Mecenate San Domenico, Gruppo Storico della Sardegna.

Domenica 16, invece, quarta edizione de “4 passi nella storia di Nichelino”, con sfilata Gruppi Storici, musici e sbandieratori, (a cura del Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino). Percorso: Castello Occelli, via del Castello, via Segre, via Occelli, via Torino, piazza Di Vittorio (con esibizione di gruppi e sbandieratori), via San Francesco, via I Maggio, via San Matteo.





ALTRI APPUNTAMENTI

“Palio dei Quartieri”, cori,

teatro, poesia e pittura

Il 22, porte aperte al I Maggio





Diversi altri appuntamenti completano gli eventi di San Matteo. Ecco i dettagli.

Domenica 9: “Palio dei Quartieri – IV Ediz.”. Piazzale Polesani nel Mondo, ore 14.00: sfilata dei Comitati di Quartiere con la banda musicale “G. Puccini” con partenza dal Centro d’Incontro del Quartiere Juvarra. Ore 14.45:saluti istituzionali e apertura dei giochi a squadre (“calciobalilla umano”, “pallavolo con gli asciugamani”, “cova l’uovo”, “palla a terra”, “corsa con i sacchi”, “palla avvelenata”, “fai centro” “scoppia il palloncino”). Gioco a sorpresa finale per le due squadre che si affronteranno nella sfida conclusiva.





Sabato 15, ore 20.30: “Serata in memoria di Giuseppe Di Crescenzo”, poeta abruzzese di Nichelino.Esibizione del Coro di Canosa Sannita di Chieti e del Coro Abruzzese e Molisano di Nichelino presso il Centro d'Incontro “N. Grosa” (via Galimberti, 3). A cura del Coro Abruzzese e Molisano in Piemonte di Nichelino.Ore 21: “Rassegna Cori di Musica Sacra - 5^ ediz.”, chiesa grande della SS. Trinità (a cura del Coro parrocchiale Maria Regina Mundi).





Mercoledì 19, ore 18.30: inaugurazione “Mostra Collettiva Permanente”. Sala bar Prestige, via Stupinigi, altezza piazza Di Vittorio.A cura dell'Ass. Gruppo Artisti Borgo Vecchio.





Venerdì 21, ore 21.00: “Indagine in Bocciofila”, spettacolo teatrale in piemontesepresso la Bocciofila Nichelinese (via Giacosa, 60). A cura della compagnia teatrale “I Tribula”.





Sabato 22, ore 10.00–19.00: “Porte aperte al Circolo” visita alla mostra di pittura e alla bibliotecapresso la sede di via 1° Maggio, 18.A cura dell'ASD Culturale Circolo 1° Maggio.





Sabato 29, domenica 30 e lunedì 1: “Festa dei Nonni” presso il Centro d'Incontro “N. Grosa” (via Galimberti, 3).





Il 7 OTTOBRE

“Fiera di Stupinigi”

Quinta edizione





Coda finale per San Matteo 2018, il 7 ottobre con la quinta edizione delle bella “Fiera di Stupinigi”. Lungo viale Torino, verrà allestita una fiera commerciale con piccoli e medi produttori del territorio, filiere di eccellenza del Piemonte e hobbysti, a cura dell’Ass. “Stupinigi è …”. Apertura alle ore 10.00, con l'inaugurazione del punto vendita dei produttori del territorio. Alle ore 11.00, “Una comunità si racconta”, mostra dei progetti di Stupinigi, presso l'Infopoint.