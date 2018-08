Mariano Rabino sogna una “Grande Alba”

Ad Alba l’autunno politico parte con largo anticipo. La scadenza amministrativa incombe: dopo dieci anni, occorre individuare un successore al sindaco Maurizio Marello, non più ricandidabile. Il centrosinistra vorrebbe ovviamente mantenere la guida del Comune, ma le precarie condizioni di salute del Pd consigliano un approdo civico il più vasto possibile.

Si sente circolare il nome dell’imprenditore Olindo Cervella, già promotore nel 2009 di “Impegno per Alba”, ma si tratta di primi sussurri. Il centrodestra è alla ricerca di una difficile intesa tra Forza Italia e Lega e la paralisi è destinata a protrarsi fino a quando non sarà chiaro il percorso di Alberto Cirio. Carlo Bo, capogruppo di Forza Italia, indicato dai bookmaker come possibile candidato sindaco del centrodestra, ha le mani legate e a legargliele, paradossalmente, è proprio l’incertezza con cui deve fare i conti Cirio, eurodeputato del suo stesso partito. La Lega, che ha una voglia matta di sfilarsi, cerca nel frattempo un candidato cui affidarsi per valutare la possibilità di una corsa autonoma. Del MoVimento 5 poco si sa.

In ogni caso le scelte verranno assunte con le modalità di sempre e non prima dell’arrivo del nuovo anno. In questo scenario magmatico, Mariano Rabino, già parlamentare e presidente di Scelta Civica, entra in campo “non con la finalità – mette subito le mani avanti - di porre sul tavolo una sua candidatura a sindaco, bensì per gettare le basi di un confronto programmatico”.

L’idea è suggestiva, quasi fantasiosa verrebbe da considerare, perché va oltre la cinta daziaria guardando ad un’area vasta che ricomprenda i circa 70 Comuni di Langa, Roero e Alta Langa. “E’ una proposta – spiega Rabino – che vuole riportare Alba al ruolo che merita, cioè quello di capitale delle Langhe. Non si tratta – specifica – di imporre alcunchè ai Comuni minori, ma di dar vita ad un’operazione di primaria grandezza da effettuarsi in termini propositivi, non solo difensivi, di un territorio che ha tutte le carte in regola per contare di più”.

L’ex deputato immagina una leadership “gentile”, “benigna” di Alba nei confronti dei paesi limitrofi, nell’ottica di offrire migliori servizi per ciò che concerne turismo, urbanistica, scuole, welfare: “Ritengo – aggiunge – che Alba possa fungere da laboratorio, sarebbe uno stimolo anche per le altre “sorelle” della Granda”. Rabino non dice come questo obiettivo possa essere raggiunto già in occasione del voto comunale nella prossima primavera, visto che mancano ormai poco più di otto mesi al ritorno alle urne, ma è indubbiamente una mossa politica per accreditarsi come maieuta di un’operazione oltre gli usurati schemi di centrosinistra e centrodestra.

Quando gli chiediamo se intende proporsi come possibile sindaco di una “Grande Alba” risponde: “Io ho lanciato un tema di confronto che vuole attribuire al territorio albese lo spazio e l’attenzione che merita. La proposta va oltre la mia persona. Certo è – conclude – che se ci fosse una convergenza sul mio nome, non potrei esimermi dallo sporcarmi le mani”.

Il sasso nel Tanaro è stato lanciato. Ora la giostra delle torri può avere inizio.