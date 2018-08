"Land Art" tra il geosito i Calanchi di Clavesana e il fiume Tanaro

Dare agli studenti una chiave di lettura del territorio e del paesaggio, nello specifico il geosito i Calanchi di Clavesana e il fiume Tanaro e far prendere coscienza del valore e della bellezza della loro terra coinvolgendoli, in prima persona, ad una costruzione di opera d’arte naturale a scopo didattico.

È la fotografia del progetto "Land Art" promosso dall'associazione culturale I Calanchi che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola primaria di Clavesana.

Il progetto verrà presentato venerdì 31 agosto alle ore 21 nella piazzetta del Municipio storico a Clavesana capoluogo "La Villa".

Durante la presentazione verranno proiettate slide introduttive e specifiche e fotografie dei lavori, poi, verrà consegnato ad ogni bambino il certificato della proprietà dell’opera.

Il film documentario non è stato ancora realizzato perché l'associazione culturale è in attesa dei fondi richiesti nel Bando alla Fondazione Crc di Cuneo.

Quest’opera di Land Art prodotta da una intera scuola elementare, inoltre, potrebbe essere adatta a partecipare a concorsi di film per le scuole. Con la realizzazione del filmato specifico, con la visione dell’opera di "Land Art" nel punto panoramico sui Calanchi, e con la stampa del libretto che illustra il progetto, l’associazione "I Calanchi" vuole fare conoscere e valorizzare il bene paesaggistico costituito da valori storici, culturali, naturali, geomorfologici ed estetici di Clavesana.

Il presidente Associazione "I Calanchi" di Clavesana Anna Bracco: "Il progetto con la scuola primaria è nato come idea ad inizio anno scolastico, quando una maestra, Marita Bracco, mi ha chiesto se l'associazione culturale, di cui ne sono il presidente, poteva pensare ad un progetto con la scuola. L'idea di fare una lezione sulla Land Art, e poi, far partecipare tutti e cinquanta gli alunni alla lavorazione dell'opera è arrivata parlando con mio figlio che è professore di storia dell'arte, così ho coinvolto anche lui nel progetto. I bambini sono stati uno spettacolo! Entusiasti sempre, attentissimi a tutto e molto partecipativi. Ammetto - continua Anna Bracco- che non mi aspettavo un interesse così importante. I bambini stupiscono sempre in positivo e questi cinquanta bambini/ragazzi sono stati splendidi, da emozione. Mi piace pensare che questo lavoro li abbia aiutati ad essere cittadini ancora più consapevoli del valore e della bellezza del territorio in cui vivono. Saranno loro i prossimi ambasciatori della nostra terra. Anche il concorso fotografico ha come obbiettivo far scoprire cosa sono i Calanchi e le sue bellezze, far incuriosire chi è alla ricerca di paesaggi unici ed atmosfere emozionanti. Non è un caso che si sia messo all'interno della stessa serata anche la premiazioni di queste bellissime fotografie. L'associazione è nata per valorizzare il geosito dei Calanchi di Clavesana, e questi piccoli progetti /eventi hanno come obiettivo: far conoscere la loro storica bellezza"