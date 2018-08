Inalpi sbarca in Cina: accordo con la "Prize Market" per distribuire il latte in polvere del Piemonte

Il primo latte piemontese sbarca ad Hong Kong ed in Cina per dare una prima importante risposta alle esigenze alimentari delle famiglie cinesi che sono sempre più alla ricerca di latte in polvere di alta qualità, in particolare di quello proveniente dal Piemonte senza additivi e senza emulsionanti, prodotto con latte di aziende ad elevato controllo qualitativo.

Inalpi, infatti, ha stipulato un accordo con la "Prize Market", catena di distribuzione per alimentari da scaffale, per cui ha inviato ad Hong Kong il primo container di latte in polvere da scaffale.

In Italia, si consumano quasi 100 mila tonnellate di polvere di latte di cui oltre il 90 per cento proviene dall’estero. “Si tratta di prima risposta concreta alle esigenze di qualità delle famiglie asiatiche che, grazie al latte proveniente da Compral Latte, possono avere garanzia di tracciabilità, salubrità e genuinità – sottolineano Fabrizio Galliati vicepresidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. La maggior parte delle industrie dolciarie del nostro territorio si approvvigionano del latte in polvere totalmente dall’estero, questo è invece l’esempio chiaro che la polvere di latte piemontese trova grandi consensi nei Paesi che hanno veramente necessità di qualità per la salute dei bambini, che sono sicuramente la fascia più a rischio, ma non solo poiché gran parte della polvere di latte viene utilizzata per la preparazione dei vari prodotti dolciari e da forno. Alla luce di tale accordo virtuoso, auspichiamo – concludono Galliati e Rivarossa – che si possano generare nuove opportunità di filiera volte ad incentivare l’utilizzo della polvere di latte Made in Piemonte, a tutela di una sana e corretta alimentazione, come i consumatori stessi chiedono, senza sottovalutare l’importante ricaduta economica per il territorio sul comparto e sull’indotto”.