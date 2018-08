Sette beni confiscati alla mafia in Granda potranno essere destinati a scopi sociali

Sono sette i beni confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Cuneo che potranno essere coinvolti dal bando emanato dalla Regione Piemonte per il riutilizzo a scopi sociali.



Si tratta di sei immobili e un terreno agricolo. Il comune con il più alto numero è il capoluogo dove si trovano due appartamenti e un’abitazione tutti confiscati dal tribunale di Cuneo: rispettivamente si trovano in Corso Francia 100, in via Bongiovanni 15 e in via Demonte in località San Rocco. Due i beni sequestrati a Revello in via Marconi 13 (un terreno agricolo con rispettiva azienda) confiscati dal tribunale di Torino che potranno essere utilizzati con il bando emesso dalla Regione. Un appartamento in condominio in corso Piave 44 ad Alba – sotto sequestro del tribunale di Salerno – e una villa in Strada Cavallotta 5A di Savigliano – requisita dal tribunale di Torino – chiudono la lista delle proprietà possedute in passato dalla malavita organizzata coinvolte dall’iniziativa.



In tutto il Piemonte sono 43 gli enti interessati dal bando per un totale di 143 immobili confiscati (oltre ai 7 di Cuneo, 123 nella Città Metropolitana, di cui 31 solo a Torino, 9 ad Asti, Vco e Vercelli, 6 a Novara, 3 ad Alessandria ed 1 Biella).



I comuni coinvolti – Cuneo, Alba, Savigliano e Revello – hanno tempo fino alle ore 12 del 28 settembre 2018 per presentare la domanda.



“L’obiettivo della nuova edizione del bando” – si legge nella comunicazione della Regione – “è di aiutare le comunità locali a riappropriarsi, con il sostegno ai progetti dei Comuni, dei beni sottratti alla criminalità, per restituirli alla collettività attraverso un loro uso a fini sociali.”



Nello scorso anno il finanziamento della Regione, ha permesso di affrontare con più risorse l’emergenza abitativa, di disporre di luoghi dove ospitare iniziative contro la violenza verso le donne, di rafforzare le attività educative e socio-assistenziali, di favorire l’accoglienza dei rifugiati.



"L’auspico è che il nuovo bando possa favorire l’avvio o la prosecuzione di esperienza analoghe a quelle del 2017 - commenta il presidente della Regione, Sergio Chiamparino -. Continuiamo dunque a mettere in pratica una precisa volontà: destinare abitazioni acquistate con denaro derivante da attività criminose ad iniziative in grado soprattutto di aiutare concretamente le fasce più deboli della popolazione".

L’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, sostiene che "riutilizzare beni confiscati alle mafie mettendoli a disposizione dell'intera comunità per finalità educative e sociali rappresenta la miglior risposta da parte della Regione Piemonte alla criminalità", mentre l’assessore alle Pari opportunità ed Immigrazione, Monica Cerutti, rileva che "questo bando è di estrema rilevanza per la nostra comunità. Permette di destinare beni immobili confiscati alla mafia per fini sociali. Alcuni diventeranno case rifugio per vittima di violenza, altri saranno destinati all’accoglienza dei profughi. Già oggi alcune proprietà sono in fase di riqualificazione, come Cascina Graziella a Moncalvo (At), bene sottratto alla criminalità che verrà utilizzato per ospitare donne con problemi di dipendenza. Usare questi immobili a beneficio dei più fragili aumenta la portata simbolica dell'azione dello Stato e delle istituzioni e gioca un ruolo tutt'altro che secondario a favore della lotta contro le mafie".



Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 150.000 euro, con una quota di cofinanziamento a carico del Comune del 50%. Non sono previsti limiti minimi, ma il tetto massimo assegnabile è di 50.000 euro per ciascun intervento. Le domande saranno esaminate da un apposito comitato tecnico di valutazione.



Sono ammesse le domande dei Comuni che hanno in corso le procedure di assegnazione del bene, purché le stesse si esauriscano entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.



Il bando attua la legge n.14/2007 “Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.