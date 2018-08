Celiachia: drastica ed inaspettata diminuzione dei rimborsi dal Governo

Scenderanno da una media di 140 euro a 110 euro per i maschi adulti e 90 euro per la popolazione femminile i rimborsi che lo stato elargisce a chi è affetto da celiachia. La normativa di assistenza per chi è affetto da celiachia risale al 1982 ed ha posto sempre l'Italia in posizione di avanguardia rispetto agli atri Paesi europei in materia.

Negli ultimi anni vi è stato un aumento vertiginoso degli ammalati e si stimano in Italia circa 182.858 casi che sono stati oggetto di diagnosi mentre potrebbero essere altrettanti i casi non conosciuti. Questo perché la celiaca è una patologia che può essere diagnosticata con molto ritardo, addirittura in tarda età e non si dimentichi che si può anche diventare celiaci, contrariamente a quanto si credeva in passato, perché è sufficiente possederne il gene non ancora sviluppato.