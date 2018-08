Il sindaco di Fossano sulla rotonda che nessuno vuole: "Mi includo tra quanti esprimono preoccupazioni"

Tante le proteste e i mugugni sulla nuova rotonda di via Circonvallazione a Fossano. Ovviamente, quando si tratta di lavori in città, il bersaglio è l'amministrazione. E proprio l'amministrazione fossanese, nella persona del primo cittadino Davide Sordella, ha voluto spiegare per filo e per segno come stanno le cose.

"In molti hanno espresso preoccupazioni ed osservazioni sulla nuova rotonda di via Circonvallazione. Mi includo. Prima però di qualsiasi commento, credo sia necessario avere almeno qualche elemento sulla stessa ed in questo senso credo sia doveroso condividere alcune informazioni al riguardo.

DA CHI È REALIZZATA E DA CHI È STATA APPROVATA

- La rotatoria tra via Circonvallazione e via Chiarini è realizzata da privato a scomputo oneri di urbanizzazione (PEC approvato in Consiglio Comunale nel 2010).

- L’autorizzazione in linea tecnica della GC è del 2011 con allegati tutti i pareri degli organi competenti e le prescrizioni di legge, tra cui anche il parere della Commissione Edilizia.

- Ultima convenzione firmata (incluse modifiche) a fine 2013.

- Tutte la autorizzazioni attuali sono realizzate in autonomia dagli uffici tecnici (che ne hanno competenza ai sensi dell’art 107 del D.L. N.267) e danno semplicemente corso alle precedenti autorizzazioni e prescrizioni.

COSA HA FATTO QUESTA AMMINISTRAZIONE - A marzo 2017 questa Amministrazione propone ai tecnici del privato di non realizzare la rotonda di via Chiarini permettendoci di “monetizzare” (escutendo la fideiussione per mancata attivazione) al fine di realizzare altri lavori sulla viabilità in via Ceresolia. Il privato (legittimamente) decide di dar corso al permesso di costruzione presentato nel 2011, al relativo sollecito e procede.

COSA SI PUÒ FARE ADESSO Abbiamo fatto diversi sopralluoghi ed incontrato i progettisti per capire cosa fosse possibile implementare all’interno delle attuali autorizzazioni:

- Serviranno altre due/tre settimane di lavori (che inizieranno venerdì notte) dopodiché la corsia di ingresso proveniente da Torino sarà ampliata, la rotonda sarà calpestabile (permettendo così una migliore manovra ai mezzi pesanti), verrà a tal fine rialzato l’attuale manto stradale per essere a raso con i cordoli della rotonda, sarà inoltre illuminata da 4 lampioni e con una maggiore segnaletica anche a terra con dissuasori tra le corsie. Tutti questi lavori verranno realizzati dal privato che a suo carico avrà anche la manutenzione della stessa per i successivi tre mesi dal collaudo.

- NOTA: Per completezza di informazione si precisa che all’angolo della rotonda su via Chiarini (ex SNAM) ci sarà una nuova attività commerciale i cui lavori di costruzione partiranno a breve e che ha come previsione un aumento di traffico in quello svincolo.

LE ALTRE ROTONDE DI VIA CIRCONVALLAZIONE - La rotonda tra via Villafalletto e via Circonvallazione (provvisoria da anni e con una pessima immagine per la Città) non può essere completata dal Comune in quanto è a carico di privato tramite PEC approvato in precedenza. Non essendo ancora stata firmata la convenzione, ho chiesto un incontro alla proprietà per chiederne lo stralcio e/o modifica in modo da poterla finalmente realizzare autonomamente, altrimenti credo che non la vedremo mai realizzata.

- Via Ceresolia: attualmente la realizzazione di questa rotonda ha un parere tecnico negativo basato sullo studio dei flussi di traffico del 2010. Dovrà essere quindi realizzato un nuovo studio o seguire l’ipotesi presente nello stesso: “realizzazione di terza corsia e conseguenti opere di corredo per l’accesso diretto all’area commerciale terziaria posta ad ovest”.

Non intendo con queste considerazioni fare il classico scaricabarile ed anzi cerco sempre di metterci la faccia in prima persona, soprattutto su questo mezzo di comunicazione. Credo però sia sempre importante raccontare le cose come stanno (ognuno con la propria responsabilità) e cercare di capire cosa si può fare concretamente per affrontare una situazione.

Raccontare cosa è possibile fare e cosa no, senza creare false aspettative. Ho solo cercato di essere sincero e di fornirvi tutti gli elementi del caso. Adesso potete iniziare il tiro al bersaglio.

Davide Sordella Sindaco di Fossano