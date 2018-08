Parcheggi davanti all'ospedale di Cuneo a 2 euro l'ora, l'assessore Dalmasso: "Al multipiano del Movicentro per tutta la giornata si pagano 4,40 euro"

E' uno degli argomenti più dibattuti di Cuneo. Il costo di 2 euro l'ora, dalle 8 alle 20 domenica e festivi compresi, davanti all'ospedale Santa Croce, in particolare in via Michele Coppino da via Bassignano a corso Monviso. Le discussioni, in questi anni, non si contano. Ovviamente il mood che va per la maggiore è quello del VERGOGNA: si specula su chi è malato. Pochi, però, evidenziano come, prima del 2011, fosse impossibile parcheggiare nei pressi dell'ospedale in quanto gli stalli - bianchi - venivano occupati per lo più da chi prendeva il treno.

E con il nuovo bando parcheggi? Ci sono possibilità di rivedere la tariffa di quell'area? Ricordiamo che il nuovo bando, che avrà una validità settennale, è stato oggetto di cinque proroghe tecniche e del ricorso della ditta uscente, Apcoa, arrivata seconda per pochissimi punti rispetto alla ditta di Alassio risultata vincitrice.

A rispondere l'assessore competente Davide Dalmasso: "No, anzi, la cifra potrebbe addirittura aumentare".

Ma la "colpa" non è del Comune. E' sempre Dalmasso a spiegare: "Quella tariffa è frutto di una convenzione stipulata nel 2011 dalla precedente amministrazione, tra Comune da un lato e Sipac e Apcoa dall'altro. Ha una validità ventennale, per cui durerà fino al 2031. Il Comune non ha reali strumenti di intervento, anche se stiamo discutendo con le ditte per cercare di non far pagare la sosta almeno la domenica. Dall'altro lato ci viene chiesto, però, di estendere la durata della convenzione, così da poter colmare l'eventuale mancato introito".

La convenzione del 2011 prevede anche la gestione del parcheggio multipiano del Movicentro, proprio di fronte al nosocomio cittadino. "Ci sono tante lamentele - conclude l'assessore - ma ricordo che la sosta al multipiano, dove ci sono 540 posti, costa 1,10 euro l'ora e 4,40 euro per l'intera giornata".