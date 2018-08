L'istruzione 2.0 è presente anche a Cuneo

L'insegnamento e-learning sta diventando sempre più un punto fermo per gli studenti di tutto il mondo. Anche in Italia, grazie a Superprof, piattaforma digitale innovativa, sono possibili lezioni in remoto ma anche a domicilio. Una vera e propria rivoluzione digitale dell'insegnamento. In un futuro non troppo lontano, negli istituti scolastici si dirà basta a quaderni e lavagne! Questa piattaforma, nata in Francia qualche anno fa, conta oggi più di 3 milioni di insegnanti in tutto il mondo e più di 1.300 materie insegnate. Approdata anche nel nostro Paese, in poco tempo è subito diventata il primo sito per eccellenza di condivisione della conoscenza, con migliaia di insegnanti disponibili e di allievi che utilizzano i servizi ogni giorno. Grazie al supporto della teconologia e della community, innumerevoli persone, tra cui studenti ed insegnanti, potranno così migliorare, rafforzare o perfezionare le proprie conoscenze, in vista di esami, recuperi o per semplice interesse personale. Se abiti a Cuneo, cercando Superprof su Google, potrai scegliere tra ben 65 insegnanti e stabilire insieme a loro un piano di studi su misura. Scorrendo la Home, troverai anche la foto degli insegnanti stessi e la loro specifica materia d'insegnamento. In questo modo potrai accedere al loro profilo in totale trasparenza.

Ma come funziona questa piattaforma? Il portale mette in relazione insegnanti e allievi o privati, spaziando in tutti i campi dell'apprendimento: dalle materie scolastiche alle pratiche artistiche, dalle discipline sportive alla fotografia, ai video e molto altro ancora. Inoltre, è dotato di numerosi filtri, per far sì che l'interessato trovi più facilmente ciò che cerca e in tutta sicurezza. Le lezioni possono svolgersi a casa dell'insegnante, dell'allievo o via webcam, pertanto il luogo fisico può essere dunque concordato online. La piattaforma è aperta anche agli insegnanti, che desiderino mettersi in gioco facendo il punto sull'insegnamento del futuro.

Ripetizioni e lezioni private non rappresenterannno più un problema ma il raggiungimento dei tuoi obiettivi attraverso una metodologia di insegnamento, fortemente orientata allo studente e al risultato finale. Potrai inoltre accedere al blog, dove potrai scegliere un percorso di studio personalizzato che risponderà sempre alle tue esigenze, sfruttando un processo di apprendimento che si adatti sempre alle tue capacità ed ai tuoi impegni.