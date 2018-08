Cosa dicono le stelle? La settimana dal 31 agosto al 7 settembre

ARIETE: Essendo il periodo delicato basta un passo falso a commettere imperdonabili errori: attenti quindi a non peccare di irriflessione al fine di non compromettere stretti rapporti interpersonali o combinar pasticci… Chiarite inoltre un fraintendimento con il partner, gestite saggiamente l’economia ed apprestatevi ad un susseguirsi di giornate convulse ed agitate. Singolari contrattempi, posticipo di appuntamenti per causa di forza maggiore, conoscenze occasionali.

TORO: L’umore non è al top quasi come se qualcosa turbasse o non riusciste a rinvenire in voi quelle certezze di cui abbisognate. L’opposizione di Giove intralcia il cammino per mezzo di preoccupazioni latenti od evidenti, noie pratiche, conti da far quadrare, soldi da reclamare, cali di energia, temporanee arrabbiature. Un soggetto però avrà il potere di rigenerarvi, farvi ridere, scherzare e dimenticare ciò che ha eventualmente rattristato. Ritrovi con amici.

GEMELLI: Avete avuto un momento di rallentamento e di impasse? Forza e coraggio che pure quello sta per passare a favore di giornate più serene e meno adulterate come le precedenti… Ciononostante saggerete la stupidità e la cupidigia altrui restando basiti dinanzi alle pretese di un elemento da sbarco oppure dovrete contestare chi vuol sempre avere ragione… Nelle mansioni quotidiane siate accorti per non scivolare o infortunarvi per disattenzione.

CANCRO: Accadranno le cose più buffe e strane sotto i settembrini raggi del solleone al punto di non poter dar nulla per scontato e ad aspettarvi l’inaspettato… Un paio di accadimenti infatti muoveranno le silenti acque, una notizia stupirà, un incontro o responso rallegrerà, una parentesi si chiuderà e una posteriore se ne aprirà… Rammentate di cantarle chiare ad un tipo ambiguo e fate valere le vostre priorità. Se vi sentite molli e fiacchi affidatevi ad una buona cura ricostituente e mangiate ordinatamente. Maretta in casa. Bugia da smascherare.

LEONE: Stelle capricciose si diletteranno a sparpagliare la via di imbarazzi ma anche di appagamenti a patto di non dare in escandescenze, contare sulle vostre forze, gustare l’attimo fuggente, aderire a manifestazioni, giocherellare con l’amore, sistemare questioni in sospeso, dedicare il week end a ciò che maggiormente vi stuzzica e piace… Un guizzo di crisi colpirà coppiette imperfette mentre un’amica vi stupirà… Pensierino gradito. Schiena dolorante.

VERGINE: Il trigono di Marte esorta a far piazza pulita di menzogne e torti trangugiati a favore di un’atmosfera più limpida dove non c’è posto per i calcolatori, gli stupidi e i gelosi… Giocate quindi bene le vostre carte per non ritrovarvi, in autunno, a rimpiangere di non esser stati determinati, coltivate un’ amicizia ed eliminatene una guasta e marcia. Disguidi relativi ad incartamenti o spostamenti. Chi ha perduto degli oggetti li ritroverà e chi è in ansia per un familiare si rincuorerà.

BILANCIA: Con Saturno in quadratura subentra sempre qualche scocciatura…. Che si tratti di finanze, lavoro od affetti, non importa, fatto sta che avrete spesso la luna storta… Una situazione, almeno finché non viene definita, vi lascerà sulle spine, una donnicciola si comporterà malamente, vi toccherà scendere a compromessi od accettare a malavoglia ciò che qualcheduno proporrà contro la vostra volontà… Occhio altresì a non lasciarvi infinocchiare e rispettate il codice stradale!

SCORPIONE: Un po’ di ottimismo non guasta: ora che Giove comincia a dare succosi frutti converrebbe approfittarne al fine di gettare le basi per un settembre discretamente costruttivo… Pure in amore tirano arie strane nel senso di impostare una relazione in maniera differente, eliminare le scorie del passato, evitare che la diffidenza guasti quelle già preesistenti e vivere serenamente partendo dal presupposto che prendersela serve a poco o niente… Un lieve calo di tono andrà accreditato allo stress e al cambio stagionale. Imprevisto domenicale.

SAGITTARIO: Frequentemente vi domanderete: “Ma sto benedetto Saturno se ne è andato veramente?” Allora, essendo tal pianeta retrogrado, i suoi influssi si faranno ancora sentire favorendo intralci persino nelle sciocchezzuole di ogni dì, annessa e connessa una salute da sorvegliare, degli sbuffi persistenti, dei corrucci per parenti, delle minute sconfitte o delle dimenticanze… Ottime chance invece per gli innamoratini o per i single in cerca dell’anima gemella…

CAPRICORNO: Faticherete a contenere la stizza e a non dirne quattro a chi si atteggia a saccente o comporta viscidamente ma far buon viso a cattivo gioco è l’unica arma da estrapolare al fine di vivere in santa pace…. Quattrini da spendere per l’abitazione oppure per l’abbigliamento, l’auto, un elettrodomestico, un arnese malfunzionante o un acquisto più o meno imponente. Prassi burocratiche da sveltire e disturbi sostenuti da infiammazioni. Venerdì strampalato.

ACQUARIO: Dal niente al troppo: tante saranno le opzioni da vagliare, le iniziative da prendere e le ugge da schivare… Gli astri propinano giornate animate, un’accusa infondata, una casalinga bisticciata, un corruccio interiorizzato, un combino o un amoretto superlativo, un accadimento unico e particolare, una gioia da condividere e degli sborsi a titolo strettamente personale… Vi caverete uno sfizietto o vi commuoverete per un imminente evento. Fiacca mattutina.

PESCI: Il pessimismo non è concesso! Apritevi alla vita, alle novelle esperienze, confidando in una settimana sfibrante ma palpitante e appagante… Già il fatto di risolvere un problemino vi farà star meglio e, in aggiuntiva, la visita o l’omaggio di una squisita personcina vi commuoverà… Un neo proverrà da un conteggio da rivedere, il rischio di un furtarello o da un desiderio che fatica a concretizzarsi… Pagamento reputato iniquo e femmina da cui guardarvi alla spalle…

I ricordi, le speranze, le emozioni e le stelle rischiarano le nostre notti e i nostri sogni…