Dieci "3.000" in meno di 18 ore, l'incredibile record del medico Fabrizio Strata

Un’impresa, mai tentata prima, che vuol essere pietra miliare e termine di paragone, per chi vorrà cimentarsi, è quella che Fabrizio Strata, classe 1964, ha portato a termine giovedì 30 Agosto, in Valle Maira.



Strata, medico ricercatore, appassionato di corsa e montagna, assiduo frequentatore della Val Maira dal lontano 1968, ha rilanciato la classica sfida valligiana dei 3000 metri in un solo giorno (solitamente 3 cime, 5 o addirittura 6 per i più preparati), alzando sensibilmente l’asticella.



Dopo attento studio e numerose prove sul percorso, con l’inestimabile supporto di Cristina Olivero, Mauro Riberi e Gianni Garnero, Fabrizio ha cercato l’ufficializzazione della “Fabster’s one day 10x3k”.



Un lungo percorso attraverso le montagne su fondo vario ed insidioso, con qualche tratto tecnico di arrampicata, cronometrato ufficialmente dai coniugi Chiotti, Fabrizio è stato accompagnato alla partenza partenza dal piloncino votivo di Grange Chiotti da Piermauro Olivero, amico di lunga data, per procedere in solitudine fino alla palina del sentiero Dino Icardi a Chiappera.



La partenza all’una di notte, l’arrivo in autosufficienza dopo 17h34’11”, nel mezzo 10 cime: Chersogno (3026) Pelvo d’Elva (3064) Rocca La Marchisa (3072) Sebolet (3023) Faraut (3046) Maniglia (3177) Tete de Cialancion (3019) Ciaslaras (3005) Tete de l’Homme (3202) Tete de la Freme (3142) per un totale di 43,910 km percorsi ed un dislivello positivo di 4665m (rilevamento Garmin).



Il percorso ottimale è stato tracciato, grande la soddisfazione di Fabrizio che lascia così l’impronta iniziale e l’esempio per chiunque desideri cimentarsi tra le meravigliose montagne della Val Maira in quella che lui auspica possa un giorno diventare una “Valle Maira Challenge”.