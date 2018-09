Luca avrebbe sbagliato strada per una segnaletica non chiara: la famiglia di Piobesi d'Alba vuole la verità sull'incidente a Monesi

Sarà un perito cinematico di Sanremo, l’Ing. Luciano Di Virgilio, a provare a far luce sulle cause dell’incidente costato la vita a Luca Zanovello, il motociclista trentaduenne di Piobesi d’Alba morto lo scorso 27 agosto a Monesi, dopo essersi addentrato con la moto da enduro nella zona rossa, vietata all’accesso in seguito alla paleofrana del novembre 2016.



In realtà, secondo le testimonianze raccolte dalla famiglia del giovane, che ha dato mandato all’avvocato Roberto Ponzio del Foro di Asti, Luca sarebbe stato ingannato da una segnaletica stradale quantomeno non chiara, che gli avrebbe fatto sbagliare strada.



“Il problema nasce dal fatto che ci sono rumors, e qualche articolo di stampa, che vogliono la povera vittima dell’incidente come unico responsabile per essersi addentrato nella zona rossa”, spiega l’avvocato Ponzio.



“Abbiamo verificato l’esistenza di due ordinanze, – continua Ponzio – una prima di chiusura totale, e una seconda di parziale apertura, che consentiva il transito pedonale e il traffico leggero, e questa secondo noi è stata la concausa o addirittura la causa principale che ha determinato l’incidente, soprattutto per uno che non conosceva i luoghi”.



Ora la strada è nuovamente chiusa al traffico, ma che fosse aperta il giorno dell’incidente sono pronti a testimoniarlo i due amici, anche loro motociclisti, che si trovavano con Luca il giorno dell’incidente e che per un caso fortuito non sono rimasti coinvolti.



“I ragazzi che erano con lui hanno fatto delle fotografie che testimoniano che la strada fosse aperta”. Le due ordinanze verranno acquisite agli atti, così come la perizia che sarà consegnata al Pubblico Ministero che si occupa delle indagini, Lorenzo Fornace.

Nel caso in cui venisse confermata la tesi di Ponzio non si potrebbero escludere responsabilità per gli amministratori locali.