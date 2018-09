Al Via “Il Foro Festival” di Carmagnola con la Silent Disco e l’atteso concerto di Ermal Meta

“Il Foro Festival” è un nuovo grande evento della Città di Carmagnola, organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Giovanile nei giorni 2 e 3 settembre 2018 in contemporanea con la celebre Fiera Nazionale del Peperone che si svolge tra il 31 agosto e il 9 settembre con un ricco cartellone di eventi per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

In una nuova grande area spettacoli, allestita all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, Il Foro Festival propone due eventi: una Silent Disco nella serata del 2 settembre ed il concerto di Ermal Meta il 3 settembre.



La Silent Disco è una divertente serata di disco in cuffia, con affitto delle cuffie a 5 euro, in cui tre dj – Macs, LT e Carlito - proporranno musica di diverso genere ed ognuno potrà sintonizzare la cuffia sul tipo di musica che preferisce per ballare sino a tarda notte.

È anche un evento a basso impatto ambientale con drink esclusivamente in bicchiere di plastica riciclabile acquistabile all'interno dell'area a 1 euro.



ERMAL META porta a Carmagnola una delle ultime date del suo tour "Non Abbiamo Armi – Live" che sta riscuotendo un grande successo in tantissime località italiane.

I biglietti sono ancora acquistabili presso i punti vendita ticketone, presso l'ufficio manifestazioni del Comune di Carmagnola lunedì in orario 9-12/ 15-18, nei punti info della Fiera del Peperone sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle ore 10 e alle casse del concerto lunedì 3 settembre a partire dalle ore 15.

Il biglietto è acquistabile anche con il bonus cultura per i diciottenni e con la carta del docente.



Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, oggi tra i più importanti e stimati nel nostro Paese con 6 dischi di platino e 4 ori ottenuti solo negli ultimi due anni.

Nato a Fier, all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica, la madre è violinista professionista, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra e con il gruppo Ameba 4 ha partecipato al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani.

Nel 2007 ha fondato il gruppo La Fame di Camilla, con il quale ha realizzato tre album e un'intensa attività dal vivo che li ha portati ad esibirsi nella sezione giovani del Festival di Sanremo 2010.

In qualità autore ha scritto brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri e Lorenzo Fragola.

Il 5 febbraio 2016 è stato pubblicato il suo primo album in studio intitolato Umano e nel 2017 ha preso parte al Festival di Sanremo nella sezione Big con il brano Vietato morire, con il quale è giunto terzo, ha vinto il premio di miglior cover interpretando Amara terra mia di Modugno ed il Premio della Critica Mia Martini.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente e si sta esibendo con grande successo in numerose date del suo tour Non Abbiamo Armi - Live

Peperò 2018, la 69^ Fiera Nazionale del Peperone



Dopo l’inaugurazione del , prosegue con un intenso fine settimana la 69^ edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”, una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo, che sino al 9 settembre propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.



In una immensa area espositiva di circa 18.000 mq, dal lunedì al dalle ore 18 alle ore 24 e la dalle ore 10 alle ore 24, i visitatori troveranno un ricchissimo programma costruito a cavallo tra tradizione e innovazione, forte di numerose gustose proposte e di spettacoli di richiamo.



In tutti i giorni ci sono musei, chiese e gallerie aperte con mostre di fotografia e arte contemporanea, l’esposizione di moto Vespe storiche, concerti e spettacoli vari, cabaret con gli artisti del Cab41, la grande Piazza dei Sapori, il nuovo Salone Agroalimentare ed altre aree enogastronomiche, la rassegna commerciale con 250 espositori, la grande novità dell’Accademia an Filippo con degustazioni gratuite tanti eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, Bimbinfiera nei Giardini Unità d’Italia con intrattenimenti alle ore 20 e spettacoli alle ore 21, cene e degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni, spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per cani e gatti, convegni, esibizioni sportive, ecc…



Cene e degustazioni a tema vengono preparate in ogni giornata presso il Salone Antichi Bastioni, con portate raffinate e prodotti di eccellenza del territorio locale. A pagamento e su prenotazione, vengono proposte in collaborazione con la BCC di Casalgrasso e Sant’Abano Stura che organizza nella fiera anche eventi di beneficenza a favore di Forma ONLUS, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, trai quali la cena Bank Cooking del 6 settembre.

Tutte le informazioni e i sfiziosi menù sono reperibili nel catalogo scaricabile in www.fieradelpeperone.it



La valigetta d’asporto con il ricettario. Esordisce a livello nazionale il nuovo packaging a valigetta del Consorzio del Peperone, per un asporto semplificato rispetto alle classiche cassette, ognuna per circa 4 kg. di peperoni e con in omaggio il ricettario “Peperone in 5 minuti” che contiene 30 idee veloci di consumo a cura di altrettante food blogger italiane.



2 settembre Peperò apre i battenti alle ore 10 con il tradizionale Concorso Del Peperone che, riservato ai produttori dell’area di coltivazione locale, alle ore 15 premierà gli esemplari più pesanti dei cinque ecotipi locali - quadrato, quadrato allungato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot - messi subito dopo all’asta con ricavato che andrà in beneficenza.

Dalle ore 8:30 ci sarà il 3° Raduno Auto Storiche Città di Carmagnola nelle vie e nelle piazze del centro storico e dalle ore 10 i mercati Campagna Amica in Piazza Manzoni, con prodotti a km0 a cura della Coldiretti Torino, e Spesa in Campagna in via Gobetti, con produttori della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte.

Tra numerosi altri eventi per grandi e piccini e visite alla Sinagoga in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, alle ore 16.00 prende il via in Via Valobra la tradizione Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di centinaia di personaggi in maschera, musica con il gruppo folkloristico Lo Briso Pè e presentazione di Elia Tarantino.

Nell’Accademia San Filippo ci saranno due aperitivi narrati con i Maestri del Gusto del Piemonte, un caffè letterario, un talk food e la presentazione di Peperone in 5 Minuti, il ricettario con 30 idee veloci di consumo a cura di altrettante food blogger italiane che in questa edizione della fiera viene dato in omaggio con la nuova valigetta d’asporto.

Alle ore 21.00 nei Giardini Unità d’Italia ci sarà lo show “I misteri della valigia di Zeno” con Niccolò Fontana, vincitore del Campionato Italiano di Magia 2018 e in Piazza del Popolo balli occitani con il gruppo Lyradanz.

Alle ore 21.30 in Piazza Raineri ci sarà il grande spettacolo di cabaret Comic Show del Cab 41 con alcuni dei migliori artisti del Cab 41 e in Piazza Italia, il collaterale “Il Foro Festival” propone la Silent Disco, evento organizzato dalla consulta giovanile carmagnolese.



Il programma ed il catalogo con tutti gli approfondimenti sono scaricabili da www.fieradelpeperone.it