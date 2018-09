Cento bici alla “Transalp Limone-Sanremo”: sulla "Via del Sale" senza dimenticare le vittime del Ponte Morandi

Un centinaio i partecipanti alla “Transalp Limone-Sanremo”, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con “La via del Sale A.S. Dilettantistica, in programma per oggi, sabato 1° settembre.



La corsa non competitiva della lunghezza di 95 km è stata proposta in due versioni: “Classic” per le mountain bike cosiddette “muscolari” e la e-Transalp Experience riservata alle biciclette a pedalata assistita in un percorso straordinario dalle montagne al mare in una terra candidata a diventare patrimonio dell’Unesco.



Le bici sono partite questa mattina intorno alle ore 8,30 da Limone 1.400 e arrivare nel pomeriggio a Sanremo con tappe enogastronomiche lungo il percorso. Durante la Transalp si è voluto ricordare le 43 vittime rimaste coinvolte dal crollo del ponte Morandi di Genova. Ai partecipanti sono state fornite da Limone On delle magliette riportante la scritta “La via del sale insieme a Genova”.



“Un grande successo, siamo entusiasti” – ha commentato Elio Bottero di Limone On organizzatore dell’evento – “Sicuramente lo replicheremo la prossima primavera. Abbiamo trovato un piccolo fronte di pioggia lungo il percorso, ma questo non ci ha impedito di apprezzare a pieno le meraviglie di questa ‘via’ straordinaria. Ad ogni curva, un paesaggio naturale differente, dai monti alle montagne in un percorso adatto a tutti e ideale per le biciclette a pedalata assistita. Limone On, insieme a Sanremo On, continuerà a promuovere eventi di questo tipo per la promozione dei nostri territori confinanti.”



A partecipare alla corsa anche l’assessore regionale al Turismo della Regione Liguria Giovanni Berrino: “Una manifestazione bella, non competitiva. Uno splendido percorso che coinvolge territori che non a caso sono stati candidati a rientrare nei beni Unesco. In particolare oggi si è promosso questa via, trait d’union tra Cuneo e Imperia che son amici per cultura e tradizione con una proposta turistica che può interessare ciclomatori in ebike, ma anche ciclisti più esperti. Un plauso all’iniziativa del signor Bottero che ha voluto in questa giornata di festa ricordare l’episodio di Genova. E’ importante non dimenticare.”

La gara quest’anno si inserisce all’interno dell’E-Bike Festival, una tre giorni di eventi a Limone dedicata alla biciclette elettriche. Iniziata il 31 agosto durerà fino al 2 settembre. Il centro storico di Limone Piemonte accoglierà numerosi stand con assortimento di bici, abbigliamento e accessori per le due ruote dei migliori marchi e test gratuiti sulle e-bike, con musica, intrattenimento e degustazioni per tutti.

Tutte le info su: www.limone-on.com