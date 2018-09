Anticipata alle 11 la passeggiata letteraria con Diritti e Valla a Ostana

L'appuntamento con l'ultima Passeggiata Letteraria della stagione con la Fondazione Mirafiore, in programma per domenica 16 settembre, sarà alle ore 11, anziché alle ore 16, a Ostana, in compagnia di Giorgio Diritti e Fredo Valla i quali leggeranno "Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern.



Si è deciso di anticipare l'ora della Passeggiata al mattino in modo tale da poter trascorrere un'intera giornata in montagna senza correre il rischio di terminare la lettura con il calar del sole.



Giorgio Diritti e Fredo Valla, entrambi registi e sceneggiatori, hanno ambientato in Val Maira, una delle valli occitane della provincia di Cuneo, il loro film d'esordio "Il vento fa il suo giro" con Diritti alla regia e Valla alla sceneggiatura.

In seguito, da questa collaborazione, nasce il progetto della Scuola di Cinema con sede a Ostana, comune montano che sorge ai piedi del Re di Pietra, il Monviso. E sarà proprio Ostana a fare da cornice alla nostra ultima passeggiata letteraria.



Il ritrovo sarà, per le ore 11, presso il rifugio La Galaberna di Ostana.



Al termina, chi lo desidera, potrà pranzare presso il rifugio La Galaberna e in tal caso le prenotazioni saranno raccolte in occasione del ritrovo alle 11.

In caso contrario ciascuno potrà consumare il proprio pranzo al sacco all'aria aperta.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi tramite il sito della Fondazione Mirafiore.