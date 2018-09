Salta la gestione unitaria della Provincia

Manca ancora l’intesa politica tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma già circolano i nomi dei possibili candidati alla presidenza della Provincia, da contrapporre a quello di Federico Borgna, presidente uscente in scadenza, espressione del centrosinistra.



Sono quelli di Luigi Genesio Icardi, sindaco di Santo Stefano Belbo e di Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno, entrambi esponenti della Lega.



Se la Camera confermerà il decreto “Mille proroghe”, già approvato al Senato, il 31 ottobre sindaci e consiglieri comunali della Granda saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Provincia e il nuovo Consiglio provinciale.



Questa volta, a diversità della scorsa, scade anche il presidente e il clima politico, dopo le elezioni del 4 marzo, è cambiato.



Forza Italia, che aveva aderito con propri esponenti, tra cui il sindaco di Priocca e ora senatore Marco Perosino, alla lista unitaria “Impegno per la Granda”, questa volta vuole differenziarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali europei, regionali e amministrativi che interesseranno larga parte dei Comuni cuneesi.



Per ammiccarsi la Lega e tenersela buona nella prospettiva regionale, Forza Italia è disposta a cedere il passo della presidenza al partito alleato che tuttavia, da qualche tempo a questa parte, si mostra recalcitrante.



Malignamente si potrebbe annotare che non si tratta di un atto di generosità politica, dal momento che, trattandosi di voto ponderato (i Comuni maggiori pesano di più), la sfida per il centrodestra è titanica.



Ago della bilancia potrebbe essere Mondovì.



Non per nulla i vertici della Lega, freddini sull’iniziativa di Forza Italia, lasciano intendere che potrebbero mostrare maggior entusiasmo per l’iniziativa a fronte di un loro coinvolgimento nella giunta monregalese.



Sul fronte del centrosinistra probabile la ricandidatura di Federico Borgna, ma essendo questi affaccendato in preparativi matrimoniali, non ha fino a questo momento mostrato particolare attenzione al problema.



In caso decidesse di dare forfait la scelta potrebbe cadere – almeno così si vocifera – su Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore o Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea.



Ma è un’ipotesi remota, che potrebbe sussistere solo nell’eventualità in cui il sindaco di Cuneo, per ragioni personali, decidesse di chiamarsi fuori.



Nella scorsa tornata (18 dicembre 2016), quando si votava solo per il Consiglio provinciale erano stati riconfermati Claudio Ambrogio (Bene Vagienna); Annamaria Molinari (Castelletto Uzzone); Marco Perosino (Priocca); Giorgio Lerda (Caraglio); Milva Rinaudo (Costigliole Saluzzo); Flavio Manavella (Bagnolo Piemonte); Rocco Pulitanò (Mondovì).



Cinque erano state le new entry: Maurizio Marello (Alba); Roberto Passone (Novello); Sergio Di Steffano (Garessio); Luciano Alesso (Monasterolo di Savigliano); Luca Paschiero (Cuneo).



Nota dolente: nel 2016 avevano votato solo 1060 amministratori comunali sui 2769 aventi diritto, con una percentuale di appena il 38%.