Manca la certificazione di agibilità per due aule del “Virginio-Donadio” di Cuneo, il rappresentante degli studenti inizia lo sciopero della fame

Inizierà lo sciopero della fame ad oltranza a mezzanotte di lunedì 3 settembre. Il motivo? Il mancato intervento della Provincia di Cuneo per la certificazione di agibilità di due aule dell'Istituto di Istruzione Superiore "Virginio – Donadio", sede di Cuneo.

Ad annunciarlo con una lettera è il rappresentate degli studenti Filippo Blengino. L'ha inviata al presidente della Provincia Federico Borgna, all'Ufficio tecnico della Provincia di Cuneo all'Istituto, all'Ufficio scolastico della Provincia di Cuneo, all'Ufficio scolastico della Regione Piemonte e al Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Scrive Blengino: “Negli scorsi giorni sono venuto a conoscenza di una possibile criticità strutturale in due aule della mia scuola, sita in Via Savigliano 25 a Cuneo. Ad inizio agosto il personale A.T.A. ha provveduto alla pulizia di routine dei locali. In seguito a tale episodio si sono verificate infiltrazioni di acqua del solaio, visibili dal soffitto del sottostante piano. In via preventiva, in seguito a tale episodio, è stato vietato l'accesso alle due aule per motivi di sicurezza. Sono inoltre stati rilevati degli assestamenti anomali che potrebbero indicare meri cedimenti del massetto, probabilmente non solo riconducibili all'acqua infiltrata.

La scuola, attraverso la Dirigente scolastica Enrica Vincenti, ha provveduto a segnalare ai Vostri uffici l'accaduto già diverse settimane fa, reiterando la richiesta di intervento già un paio di volte.

Negli scorsi giorni ho presentato un'interrogazione urgente al Consiglio di Istituto, diretta alla Dirigente scolastica, alla quale chiedevo informazioni sulla questione. Quest'ultima ha risposto in maniera esaustiva alle mie domande, affermando che l'episodio precedente descritto è realmente avvenuto. La stessa ha anche comunicato di aver provveduto, in maniera informale, a consultare alcuni tecnici ed esperti. Questi hanno evidenziato che allo stato attuale non esiste un concreto rischio di cedimento della struttura, tuttavia non sono state eseguite delle prove con strumentazioni adeguate. Altresì l'unico ente che può stabilire con certezza l'agibilità delle aule risulta essere la Provincia di Cuneo, competente in materia ed in grado di effettuare analisi approfondite. Con molta sincerità, Signor Presidente, vorrei sottolineare la mia gratitudine nei confronti della Dirigente scolastica per aver adempito così tempestivamente al propri dovere (sicuramente non avrei problemi ad affermare il contrario non fosse vero).

L'Art. 34 della Carta Costituzionale sancisce il diritto all'istruzione che deve essere impartita in locali agibili e sicuri. Minare a tale diritto, anche semplicemente non intervenendo per garantire appieno il rispetto della normativa sulla sicurezza, significa violare la Costituzione.

Comprendo, Signor Presidente, che in seguito a numerosi tagli le Provincie hanno registrato seri problemi di gestione delle proprie competenze. Molto probabilmente la nostra scuola non presenta concreti rischi, ma dobbiamo avere la certezza di iniziare l'anno scolastico senza il minimo pericolo per l'incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico. Ritengo vergognoso che non ci si operi per garantire la scomparsa di ogni dubbio: abbiamo il diritto, come persone e studenti, di avere la certezza di frequentare le lezioni in luoghi sicuri.

Le comunico pertanto che, a partire dalle ore 00.00 di lunedì 3 settembre 2018, inizierò, come segno di protesta, uno sciopero della fame ad oltranza, che avrà fine nel momento in cui la Provincia di Cuneo assicuri, ai frequentati dell'Istituto, il rispetto del diritto di sicurezza, ossia quando interverrà per valutare lo stato di sicurezza delle due aule della scuola già segnalate o nel caso in cui mi venisse comunicata l'intenzione di voler effettuare in tempi brevi tale sopralluogo, non oltre, comunque, la settimana, in modo da garantire a noi studenti il rientro a scuola, previsto per il 10 Settembre, in aule effettivamente sicure.

Sarà uno sciopero di protesta, contro la mancanza di interventi tempestivi ed efficienti volti a tutelare i diritti dei singoli”.