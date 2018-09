"L'emergenza profughi in Grecia non è mai veramente finita": l'esperienza della carrucese Rosita Oreglia (FOTO)

"In Grecia l'emergenza profughi non è mai veramente finita, anzi: le condizioni dei campi sono sempre peggiori. Tutte le grandi ONG hanno abbandonato queste persone al loro destino, cedendo la gestione al governo greco, già stremato da una crisi economica senza epilogo": a fornire uno spaccato tanto crudele quanto efficace della realtà dei campi profughi in landa ellenica è Rosita Oreglia, carrucese e insegnante di grammatica e letteratura inglese in pensione, che ad agosto ha preso parte a un'esperienza di volontariato con "Stay Human onlus".