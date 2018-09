Mondovì: inizia una settimana ricca di modifiche alla viabilità

Da oggi, lunedì 3, a giovedì 6 settembre a Mondovì saranno attuate alcune modifiche alla normale disciplina della sosta e della viabilità veicolare in zona via Enzo Tortora-via Ospedale, a causa dell'avvio di due cantieri stradali e dello svolgimento di un evento sportivo.

Dalle 8 del 3 settembre alle 18 del 4 settembre: divieto di transito e sosta con rimozione forzata in via Enzo Tortora all'altezza dell'accesso a monte dell'istituto "Baruffi" per lavori conto Italgas di scavo e sostituzione della rete del metano in prossimità dell'evento franoso, al fine di consentire la regolare fornitura del gas al rione Piazza per il periodo autunnale e invernale.