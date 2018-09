Viabilità, lavori sulla tangenziale di Bra: chiusura al traffico fino al 5 settembre

Per consentire i lavori di risanamento della pavimentazione, fino al 5 settembre sulla statale 702 “Tangenziale di Bra” saranno chiuse al traffico alternativamente le corsie di marcia e sorpasso nel tratto compreso tra il km 2,600 e il km 0 (località Bandito), lungo la carreggiata in direzione Bra.

Il traffico sarà indirizzato sulla corsia libera.

Oggi 3 settembre saranno inoltre interdette al traffico le rampe di ingresso sulla carreggiata in direzione Bra dalla ex strada statale 661, al km 5,500, e da Via Piumatti, al km 2,700, nonché la rampa di uscita su Via Piumatti al km 3,200. Per effetto dei lavori, domani 4 settembre saranno invece chiuse al traffico le rampe di uscita su Via Falchetto, al km 2,300, e di ingresso al km 1,550 per il traffico in direzione Bra. Infine, mercoledì 5 settembre saranno chiuse al traffico le rampe di uscita sulla ex statale 661 in direzione Bra e Carmagnola, al km 0, in località Bandito.

Le limitazioni saranno in vigore nella sola fascia oraria diurna 8 – 20.