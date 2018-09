Una settimana ricca di eventi da non perdere a "Le Vele" di Alassio:

Mer 5 Settembre: Change Your Mind Closing Party w/ Tini Gessler at Le Vele

Le Vele Alassio presenta Change Your Mind, serata dedicata alla musica elettronica con ospiti di fama internazionale. Questo mercoledì in occasione del closing party special guest dj: Tini Gessler. Resident djs: Jonny N' Travis & Francis Key. L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

Ven 7 Settembre: Le Vele Alassio - Glamour Style

Le Vele Alassio - Glamour Style, il venerdì notte dedicato a una clientela cool & chic! Questo venerdì Le Vele Alassio in partnership con When We Were Kids sono liete di presentare Gazebo (Live), uno dei più grandi artisti simbolo degli anni '80! Per l'occasione l'ingresso è in omaggio per le donne e ridotto per gli uomini entro le ore 00:30! Vi aspettiamo!

Sab 8 Settembre: Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night

Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night, ed il titolo dice tutto: il leggendario sabato notte della Riviera ligure di Ponente firmato Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

