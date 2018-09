Burgo, la "Nuova Nona" porterà 200 tir al giorno: c'è da ripensare alla viabilità di Verzuolo

“Massimo sostegno da parte delle istituzioni perché l’azienda Burgo possa tornare a produrre a difesa del lavoro.”

E’ quanto si legge nella nota redatta al termine dell’incontro tecnico in provincia con la direzione aziendale nella giornata di ieri, lunedì 3 settembre, dove è stata presentata la bozza di progetto di riconversione della produzione sulla “linea nona”. Questo comparto produttivo - realizzato nel 2001 a seguito di un cospicuo investimento – era adibito alla realizzazione di carta patinata. Vista la crisi del settore cartario e soprattutto del patinato (che ha portato nell’ottobre scorso all’apertura della mobilità collettiva per 143 dipendenti poi ritirata) l’azienda sta portando avanti un progetto di riconversione da patinato a “container board”, ovvero cartoncino e cartone riciclato e ondulato per imballaggi: materiale con maggiore mercato visto l’ampio utilizzo nei settori dell’e-commerce, ma anche nell’imballaggio agricolo.

Il progetto, illustrato nell’incontro di ieri, prevede la riconversione della linea 9 dello stabilimento, la demolizione di vecchi edifici e l’installazione di locali per lo spappolamento della carta da riciclare, oltre a nuovi macchinari per la lavorazione dell’impasto, sistemi di asciugatura e punti di stoccaggio, con la necessità di processi autorizzativi. L’obiettivo è quello di mantenere la capacità produttiva sulle 780 mila tonnellate all’anno, di cui circa 600 mila tonnellate per il nuovo prodotto cartone.

La produzione non interesserà quindi tutto l’impianto della nona. Il costo della riconversione è di 50 milioni più un indotto di circa 10 milioni che potrebbe far lievitare il costo progettuale intorno a 60 milioni. Il processo di riconversione potrebbe cominciare a novembre 2019. Non è ancora chiaro se la riconversione coinvolgerà anche la “linea ottava” (la cui annunciata chiusura lo scorso anno aveva portato all’inizio di una complicata vertenza sindacale).



Durante l’incontro di ieri – a cui erano presenti il sindaco di Verzuolo Gian Carlo Panero e i rappresentanti del consiglio comunale, l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia, il presidente della provincia Federico Borgna e la consigliera provinciale Milva Rinaudo, i vertici aziendali della Burgo Pietro Alasia, Raffaele Marinucci e i dirigenti del settore viabilità e ambiente della provincia e della Regione – si è parlato dell’impatto dal punto di vista ambientale e di viabilità del nuovo progetto.



Dal punto di visto ambientale valutando l’inquinamento di acque e quello acustico non sono emerse criticità. L’impatto sulla viabilità della Burgo con la “nuova Nona”. Potrebbe essere più significativo perché le materie prime non arriverebbe più in azienda con mezzi ferroviari come avveniva in gran parte oggi, ma tramite il trasporto su gomma, essendo le piattaforme di selezione quasi mai collegate ai treni.



Un tempo il transito quotidiano si attestava intorno ai 100 tir, sceso negli ultimi anni a 60. Con il “cartoncino” i volumi di tir aumenteranno a 200. Al trasporto ferroviario resterà una parte residuale. Da qui la necessità di un confronto con i tecnici della viabilità comunale e, soprattutto, provinciale e regionale per trovare nuove soluzioni stradali ed evitare disagi al traffico.

“E’ necessario operare facendo un’esame di proiezione lunga non limitata alla nona, ma a tutto lo stabilimento.” – ha spiegato in conferenza oggi il sindaco Panero - “Necessario tavolo tecnico anche in vista dell’ottava. Necessaria una visione di ampio respiro che riguardi non solo Burgo, ma anche eventualmente l’azienda di trasporto Tonoli che ha recentemente acquistato lo stabilimento dell’ex CDM.”



“Siamo per la crescita felice” – ha continuato il primo cittadino – “se portano lavoro alle imprese. Le infrastrutture siano però compatibili con il territorio. Si attiveranno nei prossimi mesi tavoli tecnici e tecnici amministrativi per valutare tra le altre cose le opzioni di modifica della viabilità e le opere necessarie.”



Il sindaco Panero ha già fissato un nuovo incontro tecnico per la metà di settembre allo scopo di approfondire gli aspetti concreti emersi da questo primo incontro in termini di ricadute ambientali e di viabilità per tutto il territorio non solo verzuolese.