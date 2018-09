Con la "nona" riconvertita restano i problemi occupazionali alla Burgo: nel 2019 dieci mesi senza cassa e 30 lavoratori a rischio

Rimane alta l’attenzione per quello che riguarda i volumi occupazionali alla Burgo di Verzuolo. Questa anche a seguito della presentazione del progetto di riconversione della linea “nona” che prevede un passaggio di una gran parte della produzione da patinato a cartonato per imballaggio. Un progetto che – secondo i sindacati – non porterà inizialmente nuovi posti di lavoro.



“Abbiamo ascoltato gli esiti degli incontri tecnici” – ha spiegato Walter Biancotto della Slc Cgil – “Non ci interessano al momento questi aspetti della riconversione. Come rappresentanze sindacali vogliamo un piano industriale e che garantisca un futuro occupazionale alle maestranze, senza esuberi.”



UN ANNO FA LA VERTENZA



Era il 28 settembre 2017 quando la decisione della storica cartiera di Verzuolo - che ha dato lavoro a questo territorio per oltre 100 anni - di voler dismettere la “linea ottava” (produttrice di carta patinata) a partire da gennaio 2018 si è abbattuta sul comune saluzzese: comunicazione a cui è seguita l’apertura –il successivo 2 ottobre – della procedura dei licenziamenti collettivi per 143 lavoratori operanti sulla linea discontinua e sull’intero indotto legato ad essa.



Da quel momento sono stati diversi gli scioperi, le iniziative sindacali, i confronti tra amministratori locali con un consiglio comunale aperto e la consulta dei sindaci saluzzesi più volte chiamata un causa sulla vertenza Burgo. Diversi i tavoli di trattativa aperto da quello sindacale a quello istituzionale con la Regione dove si è trovata la prima risoluzione a questa crisi con la revoca dei licenziamenti nel mese di dicembre e l’avvio della cassa integrazione per crisi di 12 mesi con partenza al 22 gennaio.





Durante quest’ultimo anno sono stati forniti alcuni strumenti di outplacement per garantire il reinserimento lavorativo oltre ad una finestra di tre mesi aperta lo scorso 15 aprile e terminata il 15 agosto per un incentivo all’esodo per 60 lavoratori. Sono stati 43 i lavoratori ad aver usato il bonus uscita. Diversi i lavoratori che hanno trovato lavoro e hanno usufruito dell’assegno di ricollocazione, strumento dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che diventerà operativo a seguito di incontro in Regione il prossimo 13 settembre.



Alcuni dipendenti inoltre hanno usufruito del prepensionamento, altri (circa 20) hanno interrotto autonomamente il rapporto di lavoro con l’azienda.



10 MESI SENZA CASSA



Il 22 gennaio, come detto, terminerà la cassa integrazione per crisi di 12 mesi. Con la nuova riconversione a partire da novembre l’azienda – essendoci un progetto di ristrutturazione aziendale alle spalle - potrà tornare a utilizzare nuovamente la Cig per 24 mesi. Cig che molto probabilmente potrebbe partire nel mese di novembre quando i lavori di riconversione entreranno nel vivo. Questo comporterà che per 10 mesi la cartiera sarà scoperta da ammortizzatori sociali. Al momento sono tra i 30 e i 35 i lavoratori dei 143 coinvolti della vertenza che ancora non hanno trovato una sistemazione lavorativa. In caso di mancato accordo potrebbero essere licenziati.

“E’ necessario operare facendo un’esame di proiezione lunga non limitata alla nona, ma a tutto lo stabilimento.” – ha spiegato durante la conferenza di oggi il sindaco Giancarlo Panero.