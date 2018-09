Mondovì: privati acquistano la "Durando", ma il parcheggio resterà fruibile

L'ex caserma "Durando" di Mondovì ha un nuovo proprietario: si tratta della "Immobiemme srls", che ha finalizzato l'acquisto dell'edificio messo in vendita dal demanio.



Non solo: unitamente alla struttura è stata ceduta anche la sua area di pertinenza, collocata sul versante nord-est della collina di Piazza, poco al di sotto dei giardini del Belvedere e dell'antica torre civica e come tale prossima al centro del quartiere, e da tempo utilizzata per la sosta dei veicoli (un vero e proprio parcheggio terrazzato ed estremamente funzionale, considerata la sua capienza, pari a 120 posti auto, ndr).



Fortunatamente per residenti e commercianti, la società si è dichiarata disponibile a concedere in utilizzo tale area al Comune e si è impegnata altresì ad assumersi, dietro rimborso delle spese sostenute, l'onere di effettuare la manutenzione periodica delle zone verdi che circondano gli spazi destinati alla viabilità interna e alla sosta dei veicoli, con tre sfalci annuali.



Tale situazione, inoltre, si protrarrà sino alla cessione gratuita al Comune di detta area nell'ambito della sottoscrizione del contratto convenzionale che accompagnerà l'approvazione del cosiddetto "Piano di recupero".



"Il tema della mobilità e dei parcheggi nelle aree urbane e nei centri storici, specialmente se caratterizzati da evidente bellezza come nel caso del rione di Piazza, ha da tempo assunto un'importanza e una valenza del tutto imprescindibili per conseguire il concreto miglioramento della qualità della vita in tali contesti - commentano dal palazzo municipale -. Quest'amministrazione sta portando avanti una politica di riqualificazione e di rivitalizzazione di questo rione, con una serie di progetti e di iniziative mirate, nel loro complesso, a consolidarne il ruolo storico di polo dei servizi, a incrementarne l'attrattività dal punto di vista residenziale e a potenziarne il carattere di centro culturale e turistico d'eccezione. L'efficacia di tale processo di riqualificazione è peraltro strettamente correlata alla presenza e alla qualità delle infrastrutture presenti all’interno del predetto quartiere, con particolare riguardo all'accessibilità veicolare e pedonale e alla necessaria dotazione di parcheggi sia privati che pubblici, elementi questi ultimi indispensabili per garantire la funzionalità del rione rispetto ai suoi residenti e per restituirne un'immagine ordinata ed efficiente ai visitatori esterni attratti dalle emergenze storico-artistiche ivi presenti".