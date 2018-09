“Runa, ti prego, chiamami, sono disperato. Voglio solo sapere se stai bene”

“Runa, non ti chiedo di dirmi dove sei o di tornare a casa. Ti chiedo solo di telefonarmi, di farmi sentire dalla tua voce che stai bene e che sei felice. Ti prego Runa, sono un padre disperato”.

Ha il tono della voce incrinato dall’emozione, Pierino Moccia di Caramagna Piemonte, il papà di Runa, la bella ragazza di 17 anni scomparsa nel nulla il 29 di luglio, mentre era ad Asti a prendere un gelato insieme agli educatori della comunità per minorenni a Cantarana, sempre nell’astigiano, dove si trova da diverso tempo, insieme alla sorella gemella. Pierino non si dà pace e ha fatto ogni cosa possibile che un padre disperato può fare: ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, ha appeso volantini con la fotografia di Runa in tutto il Piemonte, soprattutto nel Torinese e nell’Astigiano, ha lanciato accorati appelli. Ma niente, di Runa neppure l’ombra. Sembra svanita nel nulla. “Ho paura - spiega angosciato Pierino -, temo che a mia figlia sia accaduto qualche cosa di brutto e io ormai non vivo più. Sono disperato: non so più cosa fare”.

Pierino perché pensa che a sua figlia sia in pericolo o addirittura stia vivendo una situazione di difficoltà?

“Ho cercato Runa ovunque, ho lanciato appelli, ho cercato di rintracciarla sui social e sul telefonino, ma niente. Lei non risponde mai e quelle rare volte che lo ha fatto, ha sempre mandato messaggi che però io credo non sia lei a scrivere. Quando le ho chiesto di chiamarmi mi ha detto che ha il microfono del cellulare rotto, ma io non credo sia vero. Quei messaggi sono scritti in una maniera che non rispecchia il suo modo di essere e di fare. E anche le sue amiche più care e sua sorella, la pensano come me”.

Pierino, cosa crede sia accaduto?

“Il mio timore è che lei si sia allontanata, magari anche volontariamente, con un ragazzo di un anno in più di lei, di origine egiziana e che fino a qualche tempo fa abitava a Torino. Si erano conosciuti in comunità e tra loro era nata una simpatia, come può accadere a ragazzi della loro età. Io ho conosciuto questo ragazzo, perché me lo aveva presentato mia figlia, però pochi giorni prima di sparire mi aveva anche detto che la loro amicizia era finita, che non voleva più vederlo. Io penso che magari Runa lo abbia incontrato per parlare e poi sia stata trattenuta contro la sua volontà. E ancora adesso non può comunicare con me o tornare a casa perché forse qualcuno la trattiene. Questa naturalmente è solo una mia idea. Comunque il problema non è questo ragazzo, se Runa mi dice che è felice con lui, io sono contento, l’importante è sapere che è viva e che sta bene. Solo questo vorrei, sapere che la mia bambina non è in pericolo”.

Il timore di papà Pierino è che i due ragazzi si siano allontanati dall’Italia, magari per andarein Egitto, il paese di origine di lui, e comunque, dopo tanti giorni senza notizie, pare quasi scontato che ci sia qualcuno che aiuta i due ragazzi, anche solo dando loro cibo e un posto dove vivere.