“Centro per Cuneo” dà il sostanziale via libera alla ricandidatura di Borgna in Provincia

Federico Borgna incassa il via libera da parte del gruppo consiliare “Centro per Cuneo” ad una sua ricandidatura alla guida della Provincia. Nessuno usa toni enfatici, ma la sostanza è questa.

“L’incontro di ieri sera in municipio a Cuneo – spiega Borgna – era il primo tra quelli che ho programmato con i gruppi di maggioranza. Tre erano principalmente i temi sul tappeto: il “tagliando” ad un anno dal voto, la richiesta di chiarimenti che i centristi mi avevano richiesto a proposito delle indiscrezioni di stampa che riferivano di una mia possibile candidatura alle regionali del prossimo anno e il rinnovo del Consiglio provinciale. E’ stato un colloquio franco, nel corso del quale ci siamo scambiati le reciproche opinioni e io ho confermato la volontà di mantenere la collocazione politica che, insieme, avevamo concordato nel momento del voto amministrativo. Ho fugato i loro timori per quanto riguarda la Regione e ho detto di essere disponibile a riproporre per la Provincia la proposta unitaria e territoriale della scorsa volta."

"Un’esperienza – aggiunge Borgna – che pur in una situazione difficile per via della scarsità di fondi e di incertezza normativa è stata positiva non solo a mio giudizio. Ho ribadito di essere disponibile ad una ricandidatura per guidare l’Amministrazione Provinciale in quest’ottica, mentre non accetterei subdole iniziative “civiche” che celassero logiche di schieramento . Mi pare – conclude – che il gruppo abbia sostanzialmente condiviso l’idea di un percorso che andrà comunque perfezionata nelle prossime settimane.”

Luca Pellegrino, capogruppo consiliare di “Centro per Cuneo” conferma che sono stati toccati molteplici aspetti nel corso dell’incontro di ieri sera e, a proposito dei futuri assetti della Provincia, la scadenza più immediata, afferma: “Direi che la passata esperienza di lista unitaria si è rivelata positiva e che le varie espressioni del territorio provinciale siano state ben rappresentate. La situazione andrà verificata nel dettaglio e per questo abbiamo concordato di riaggiornarci. Per quanto riguarda i rapporti con Borgna, sono solidi e costruttivi. Se c’è qualcosa che non ci convince, come è normale succeda nelle coalizioni, abbiamo l’abitudine di farlo presente, ma questo non va interpretato come mancanza di fiducia nei confronti del sindaco. Semmai – conclude Pellegrino – va letto nell’ottica di rafforzare la compattezza della maggioranza.”

Non dissimile il giudizio di Luca Serale, ex vicesindaco e ora assessore all’Urbanistica e alle Attività Produttive. “Siamo stati, sin dal 2012, i primi e convinti sostenitori di Borgna. Con lui i rapporti sono ottimi e c’è piena intesa. Il tema del rinnovo del Consiglio Provinciale – afferma Serale – è stato uno dei tanti trattati e non ancora affrontato in termini definitivi. Restiamo in attesa di capire come evolverà la situazione, che non riguarda evidentemente solo Cuneo. Personalmente propenderei per una riconferma della formula unitaria, che mi pare sia stata positiva sotto vari aspetti.”