Servizio Civile 2018: all'Informagiovani di Cuneo si presentano i progetti

È stato pubblicato lo scorso 20 agosto dal Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale il bando per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti in Italia e all’Estero.

Il Comune di Cuneo propone 5 progetti per i quali sono disponibili 13 posti complessivi. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 28 settembre: entro le ore 18 in caso di consegna della domanda a mano o entro le ore 23.59 per l’invio via PEC o mezzo raccomandata A/R. Per l’occasione l’Informagiovani di Cuneo organizza, giovedì 13 settembre dalle ore 16, presso la propria sede in Via Bongioanni 20, un incontro informativo in cui verranno presentati i progetti che riguardano: l’Asilo Nido comunale “I Girasoli” la Biblioteca Civica, l’Informagiovani, il Museo Civico, il Parco Fluviale Gesso e Stura.

I referenti saranno a diposizione per illustrare nel dettaglio i progetti proposti, quali sono i requisiti per poter partecipare, come si compilano le domande, come si svolgono le selezioni e soprattutto come si sceglie il progetto più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni.

Il Servizio Civile prevede un impegno di dodici mesi ed è un’opportunità per i giovani tra i 18 ed i 28 anni di cittadinanza attiva, un'occasione di crescita civica e sociale e di formazione professionale.