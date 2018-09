L’intrattenimento digitale, tra rischi e opportunitá

L’era digitale: come sono cambiate le forme di entertainment

Negli ultimi anni, grazie all’avvento delle tecnologie digitali, sono cambiate le abitudini degli utenti e dei consumatori. Dalla possibilità di acquisto online, fino a quella di svolgere, comodamente da casa, mansioni di ordinaria amministrazione domestica, come il pagamento di una bolletta o la prenotazione di un servizio sanitario, ad esempio. La rivoluzione digitale ha però toccato anche le sfere della vita legate all’intrattenimento, grazie allo sviluppo di tecnologie che consentono di divertirsi, da casa come in ogni luogo, e di condividere questa esperienza con gli amici. Così, anche in un paese tv-dipendente come il nostro, inizia a cambiare la tendenza e sempre più utenti si stanno affezionando a Internet, e in particolare all’opzione dei video a richiesta, resi ancora più accessibili dalla crescente diffusione delle app. Secondo uno studio di EY è infatti in forte aumento la richiesta di video on-demand, dalla pay-per view (nella quale si paga per visionare i vari contenuti prescelti), fino al fenomeno degli abbonamenti periodici - prevalentemente mensili - a un particolare servizio, come, ad esempio, nel caso di Netflix, che trasmette contenuti originali (film, fiction, serie TV), senza pubblicità e in modo legale. Lo stesso vale per Amazon Prime Video, Mediaset Infinity TV e TimVision, ognuno con le proprie regole e caratteristiche specifiche, così come anche per la musica. In riferimento a quest’ultima categoria hanno preso piede, negli anni, tantissimi servizi amati e seguitissimi dagli utenti, da ITunes (supportato dai dispositivi Apple), fino a Youtube, passando per Spotify, Google Play Music e Apple Music (senza contare l’universo-radio, con Rai Replay Radio e le app delle emittenti più seguite dagli ascoltatori). A questo proposito non possiamo non citare gli Advertising Video On demand, ovvero quei servizi che ripropongono filmati già andati in onda, con relativi finanziamenti pubblicitari. Tra questi ultimi rientra lo stesso Youtube ma anche altri, come Rai Play e Mediaset Play. Non si può inoltre non fare riferimento al mondo degli amanti dello sport, in primis il calcio, una vera passione per gli italiani: a questo proposito ultimamente, ha fatto molto parlare DAZN, un servizio di video streaming online, sia in diretta sia on demand, di vari eventi sportivi, di cui è proprietario Perform Group. La piattaforma è presente in Italia dal 2018 con la Serie B e tre partite per turno della Serie A; inoltre, con l’accordo con Sky Italia, le partite sono visibili anche su Sky Q, a canone ridotto.

Ma l’universo dell’intrattenimento online non si ferma allo sport, e sta via via conquistando anche l’ambito delle scommesse sportive e del gioco via internet e app, come dimostra anche la recente attenzione politica e legislativa su questo settore. Secondo i dati raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la spesa degli italiani relativa al gioco legale nel periodo tra il primo gennaio 2016 e il 30 giugno 2017 ha infatti sfiorato i 16 miliardi di euro. La possibilità di giocare online, che molti operatori mettono a disposizione degli utenti, spesso con legale licenza AAMS, non può che amplificare il fenomeno: certo, scegliere un casinò online può risultare molto più difficile rispetto ad uno presenziale, ma molte sono le attrattive delle scommesse via Internet.

Intrattenimento online, tra rischi e vantaggi

Dunque, Internet sta piano piano rivoluzionando il modo di vivere e di divertirsi degli italiani. Comunque il fenomeno, di portata internazionale, ha in sé rischi e opportunità: se da un lato la diffusione delle tecnologie digitali supportate da smartphone e pc incrementano l’offerta a disposizione - spesso a prezzi vantaggiosi - esistono numerosi aspetti da tenere in considerazione: primo fra tutti la tutela della privacy, le relative norme e le condizioni di utilizzo di ogni singolo servizio, per sapere come vengono elaborati e utilizzati i dati sensibili inseriti, spesso al momento della registrazione e talvolta con facilità e in velocità. Nel caso in cui sia previsto un servizio a pagamento, è anche utile controllare tutte le modalità previste, per evitare spiacevoli inconvenienti legati alle transazioni digitali, che, seppur, utili, possono riservare brutte sorprese. In ogni caso è sempre bene affidarsi a siti e servizi accreditati, con servizi clienti attivi e funzionanti. Anche controllare le recensioni degli utenti online può rivelarsi una scelta saggia e sicura per vivere al meglio l’entertainment online.