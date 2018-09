Se il materasso è rivestito in fibra di bamboo naturale è garantita una salubrità senza pari

Per dormire bene, è fondamentale scegliere un buon materasso, ma anche l’abbinamento con un corretto supporto è molto importante. Un sostegno adeguato è un fattore determinante e si deve ricorrere dunque ad una scelta accurata della rete a doghe giusta, in versione standard o particolarmente “evoluta”, con quelle di tipo regolabile. Molti problemi di sonno, e non solo, sono dovuti a posture scorrette dovute a materassi e reti non idonei alla persona.

Oggi la rete a doghe può infatti avere doghe a rigidità differenziata e regolabili, per rispettare le caratteristiche fisiche e le esigenze specifiche di ogni persona. Ad esempio chi ha un peso maggiore necessita di una base letto più rigida, mentre chi pesa di meno dovrebbe scegliere soluzioni più soft, all’insegna della morbidezza.





Per il materasso la scelta va fatta in base alle proprie esigenze e specifiche condizioni di peso e salute, in particolare della situazione individuale. La base letto può avere un unico piano in legno o in tessuto, oppure essere a doghe, con rigidità fissa, o come detto, regolabile. A seconda del materasso scelto è opportuno indirizzarsi su un certo tipo di piano o di doga (per esempio più sottili per il materassi in lattice, normali per quelli a molle differenziate).

Oltre alle reti regolabili in modo “meccanico”, sono molto diffuse anche le reti dotate di dispositivi elettrici e telecomando per il controllo personalizzato del movimento e delle posizioni relax.

Al momento dell’acquisto della base letto, si deve valutare se optare per un modello con telaio portante in legno, in materiale acrilico oppure in metallo, il quale funge da prezioso supporto per le doghe e per la struttura in generale.





In più andrebbe sempre anche valutato il rivestimento del materasso. Ci sono tutta una serie di materassi con fodera particolari, ad esempio come quella in bamboo naturale. La fibra del bamboo conferisce una eccellente traspirazione e capacità di assorbimento dell'umidità.

Utile richiedere al rivenditore la presenza di garanzie o certificazioni, ottenuti magari sulla base di test realizzati su determinati prodotti, per esempio che indichino elasticità e resistenza di reti e materassi.

La cosa più importante però resta comunque la prova in negozio della rete e del materasso, cioè bisogna sperimentarne personalmente la comodità, sdraiandosi proprio nel negozio.





Nel zona riposo di Ponzalino Arredamenti a Saluzzo potrete provare di persona le varie soluzioni di rete e materassi.