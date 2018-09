Le colline Unesco guardano al turismo di domani: parole d’ordine outdoor, narrazione e sostenibilità

Investire sulla mobilità, su una sempre maggiore professionalità degli operatori e sul promettente ambito dell’outdoor. Allestire un’offerta capace di attirare il segmento del turismo “family” e ampliare quella del lusso. Affiancare a un già eccellente “posizionamento gastronomico” sempre più ampie proposte culturali. Infine non cadere nella tentazione di un’offerta “mordi e fuggi” e valorizzare invece il tema della sostenibilità, del necessario equilibrio tra questo territorio unico, la sua autenticità, la comunità che lo abita e un prodotto turistico che oggi è sempre più fatto di esperienze e narrazione.



Sono queste le direttrici sulle quali lavorare per consolidare i già crescenti numeri della ricettività targata Langhe e Roero. A riassumerle l’assessore regionale Antonella Parigi, che questa mattina, nella sala convegni del castello di Grinzane Cavour, ha tirato le somme sulla due giorni di lavori degli “Stati Generali del Turismo per il Piemonte”, la cui serie itinerante si è chiusa con l’8ª tappa proprio nel luogo simbolo dei Paesaggi Unesco.



Qui, già da ieri, operatori e addetti ai lavori si erano riuniti lavorando a una serie di “Tavoli per l’innovazione”, per elaborare lo stato dell’arte del settore ed elaborare insieme le linee guide del piano strategico col quale la Regione punta a sostenere un’economia sempre più centrale per l’intero Piemonte e per questo territorio in particolare.



Tante le proposte e gli spunti di riflessione usciti dal convegno, e che ora verranno presi in esame dai funzionari regionali. Tra questi la necessità di dare vita a una “tourism academy” dedicata agli operatori della ricettività, per innalzare sempre di più il livello qualitativo della nostra offerta nelle sue diverse declinazioni, ma anche per insegnare a produttori vinicoli, commercianti, ristoratori, personale di sala l’importanza di sapere “raccontare” adeguatamente il nostro territorio e le sue peculiarità.



Se quello di una mobilità all’altezza del pubblico internazionale in arrivo sulle nostre colline rimane un punto dolente, l’assessore ha ricordato che «sulle strade siamo investendo 130 milioni di euro, ma questo deve essere è il punto zero. Poi bisogna pensare al trasporto pubblico, sul quale serve uno studio di fattibilità che guardi anche al turismo e non solo ai fruitori locali».



Nuovi investimenti sono poi attesi anche sull’outdoor. "Qui il Piemonte ha una chance eccezionale – ha insistito l’assessore -. Come assessorato ci abbiamo molto creduto e investito, da ultimo con un nuovo bando da 2 milioni sulla ciclabilità assistita. Servono però adeguati servizi di incoming, che al momento non abbiamo, e investimenti in strutture come le piste ciclabili".



"Siamo in una “terra dell’oro” – ha concluso Parigi -. In questo senso non tutto il Piemonte è cresciuto allo stesso modo, in molte zone manca un corretto approccio all’accoglienza. Voi qui siete in un’area che rappresenta un modello nazionale e internazionale. Ma occorre non fermarsi e continuare a lavorare per offrire a visitatori che arrivano da mezzo mondo un’offerta sempre più completa. In questa direzione anche la prossima unione tra le Atl di Langhe e Roero e Astigiano ci aiuterà a trovare nuovi argomenti per superare quei 2,6 giorni di permanenza media che sono il limite oltre il quale oggi dobbiamo sapere andare. Più che in arrivi, bisogna investire in presenze, evitando il turismo “mordi e fuggi” che impoverisce i territori in cui arriva».

E sul tema della sostenibilità Parigi mette l’accento: «Questa è la sfida del futuro: saper mantenere un equilibrio tra i territori, la loro autenticità, le loro comunità e il turismo. Dobbiamo far crescere un’offerta di qualità che non vuole dire necessariamente di élite, puntare ad accogliere turisti rispettosi, che devono anche avere il tempo di scoprire le nostre bellezze. Questo sarà il problema del futuro: collegare la grande mobilità con il bisogno di rispettare i luoghi in cui viviamo".