Manca poco all'Aritmia Music Festival di Saluzzo, tutto quello che c'è da sapere

Giunge alla sua terza edizione l'Aritmia Music Festival che si terrà quest'anno venerdì 14 e sabato 15 settembre presso l’ex Caserma M. Musso di Saluzzo (piazza Montebello, 1). Un crescendo continuo: dalla prima edizione, che comprendeva una sola giornata di festival e quasi duemila ingressi, alla seconda, la cui durata è stata estesa a due giorni con oltre quattromila ingressi.

"Quest’anno abbiamo compiuto un passo molto importante" -spiegano gli organizzatori - "Aritmia si è costituita associazione per la promozione sociale. Questa è stata una grandissima novità. Lo scopo di questo evento infatti non è soltanto quello di portare a Saluzzo grandi artisti musicali di fama nazionale e internazionale, ma è anche quello di lasciare un messaggio concreto, di promuovere qualcosa in cui crediamo fortemente e di puntare un riflettore sui talenti musicali emergenti locali, concedendo loro un pubblico e l’opportunità di entrare in contatto diretto con chi ha già svolto con successo un percorso professionale in tale ambito. L’evento infatti comprende non solo musica, ma anche arte, cultura, società."



Più nel dettaglio, il festival aprirà le sue porte alle ore 17 di venerdì 14 settembre, con la presentazione e l’inaugurazione di una mostra di grafica d’arte a cura dell’associazione cuneese “Nerofumo”, che resterà aperta per tutta la durata del festival nell’area Tematica delle scuderie interne della Caserma Musso.



Alle ore 17.30 inizierà nel cortile minore il contest (con una giuria d’eccezione) tra le quattro band che sono state preselezionate durante le serate di luglio al Mezcal di Savigliano. Quest’anno, per la prima volta, le band provengono da tutta Italia, non solo dal Piemonte. La band vincitrice aprirà il concerto della serata. Il contest terminerà alle 19.30 e inizierà l’aperitivo di Aritmia con un dj set di Crispy Groove Sandwich e il loro dischi in vinile. Anche in questo caso i dj che partecipano al festival hanno dovuto superare un contest. Alle 19.45 verrà premiata sul palco del cortile maggiore la band vincitrice che successivamente aprirà il concerto serale. Quest’anno Aritmia avrà l’onore di ospitare un grandissimo cantautore italiano attualmente primo nelle principali classifiche dell’indie italiano: Frah Quintale. Saluzzo è la seconda ed ultima data in Piemonte del suo “Regardez-moi tour”. Il concerto terminerà alle 24 e la serata continuerà fino all’01.00.



Sabato 15 si aprirà alle 15 nel cortile minore delle Scuderie interne della caserma, con una breve presentazione delle realtà solidali che hanno deciso di partecipare all’evento. Alle 15.30 inizia il momento culturale del festival, quest’anno organizzato in collaborazione con l’associazione Libera. Il tema principale dei dibattiti e degli interventi è proprio la lotta alla mafia.



Ci onoreranno della loro presenza Davide Mattiello, politico italiano e membro delle Commissioni Giustizia e della Commissione Interparlamentare Antimafia, ed un rappresentante dei ragazzi che gestiscono Cascina Caccia, bene confiscato alla mafia in provincia di Torino. Altri ospiti verranno annunciati a breve. Alle 19.00 nel cortile maggiore inizierà il dj set con il dj BRT. La seconda serata del festival partirà alle 21.00 sul main stage con la live performance di Headkube, presente al nostro festival per il secondo anno. Dopo di lui la serata continuerà con il grande dj italiano di fama internazionale: Claudio Coccoluto.



La serata terminerà all’1.00.



Inoltre, per tutta la durata dell’evento rimarrà aperto lo Spazio Giovani con dei laboratori e l’ex bar con esposizioni di creazioni di giovani saluzzesi. Ci saranno inoltre intrattenimento, giochi e laboratori per bambini (dall’esperienza dello “Youth Camp MaB UNESCO”) ed un’area food&drink durante tutta la durata. Un’ulteriore novità del Festival è la partecipazione di Ceres e l’allestimento della location, che quest’anno sarà in collaborazione con Red Bull.



L’ingresso al festival è a pagamento: 15€ per il venerdì, 10€ per il sabato oppure 20€ per entrambi i giorni, con la possibilità quindi di risparmiare 5€. L’ingresso è gratuito per bambini under10, adulti over70 e persone portatori di handicap con un accompagnatore.



I biglietti sono acquistabili online sulla pagina facebook di Aritmia Music Festival, oppure fino ad esaurimento il giorno stesso dell’evento presso la biglietteria all’ingresso. Lo staff ci tiene a ricordare che questo evento molto ambizioso è totalmente autofinanziato, grazie al grandissimo lavoro che gli organizzatori del festival (giovanissimi lavoratori e universitari) hanno compiuto e grazie anche agli sponsor che ogni anno credono in questa bellissima iniziativa: Eteagroup, Zurich Assicurazioni agenzia di Saluzzo, Non Solo Tabacchi di Barale Eraldo, Acqua Eva, Cicli Mattio, Danilo Acconciature, Paschetta Srl, M.I.G. snc, il ristorante Il Sigilllo, Eviso, Psy&Co, VF Noleggi. Per l’area food: Stragood – La Piadina Piemontese, Prodea Group S.p.A., Il Baricentro di Saluzzo, Aury’s Bar di Pontechianale, gelateria Frozen di Bra.



L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Saluzzo e della Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Libera Piemonte, Ceres e in partnership con Red Bull.