Pranzo sociale degli Amici di Mario Riu nella casa di San Damiano Macra a lui intitolata

Anche quest’anno gli “Amici di Mario Riu” si sono ritrovati nella Casa vacanze di San Damiano Macra a lui intitolata per il tradizionale pranzo sociale. Un’occasione per fare in punto della situazione e per rilanciare gli appuntamenti autunnali, in primis il Premio ideato in memoria dell’amato sindaco di Caramagna Piemonte e vicepresidente della Provincia per valorizzare le iniziative di accoglienza e integrazione dei migranti nella nostra zona.



“Non è un momento felice per chi vive i valori in cui credeva Mario – ha detto il presidente dell’associazione Andrea Alfieri ai convenuti -; tuttavia, come avrebbe detto Mario noi intendiamo «restare attaccati alla ruota» senza paura di andare contro corrente. Continueremo ad occuparci di migranti anche se questa sembra quasi essere diventata una parolaccia… E lo facciamo tenendo presente quanto era importante il senso della giustizia in Mario e lo slancio verso i più deboli”.

Andrea Alfieri ha poi invitato tutti a diffondere l’invito a presentare candidature di persone la cui opera possa essere considerata coerente con quanto previsto dal bando (www.associazionemarioriu.it ) e a segnalare le tesi di laurea su tematiche relative ai migranti e ai sistemi di accoglienza in provincia.

Al pranzo sociale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Cuneo presidente della Provincia Federico Borgna, il presidente Uncem Lido Riba, il segretario provinciale del Pd Flavio Manavella, il coordinatore provinciale di Articolo 1 e tesoriere dell’Associazione Fabrizio Botta, il sindaco di Caramagna Maria Coppola e gli assessori Dario Colombano e Marco Osella; la presidente del Consiglio del Comune di Fossano Rosita Serra.