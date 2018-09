Mondovì: l'amministrazione traccia un primo bilancio e pensa a un ente unico per le manifestazioni

"Il Comune - si legge nel documento - sostiene e supporta convintamente il lavoro de 'La Funicolare' e delle altre associazioni che si occupano delle manifestazioni. Alla mostra dell'artigianato artistico e al 'Cinema sotto le stelle' si sono affiancate nuove proposte, come 'Circondata' e 'Musica in Piazza'. Nelle prossime settimane, poi, ulteriori saranno i momenti di ritrovo, quali il concerto della banda musicale cittadina in occasione dei 'Feu dla Madòna', il concerto della Fanfara Alpina della Taurinense, i ben noti 'Peccati di Gola', senza dimenticare San Martino con 'Cavoli tuoi' e l'arrivo della 'Babbo Run' a dicembre".



Inoltre, "piazza Maggiore sta tornando a essere una vera piazza, un luogo di incontro, di sosta, di chiacchiera, di passeggio; non più solo un luogo di passaggio. Accanto alle manifestazioni abbiamo ottenuto l'apertura della terrazza del tribunale, per presentazioni e piccoli eventi, e il ritorno del coro ligneo, per essere ammirato nella sua sede naturale. Interventi che nei prossimi mesi e anni saranno affiancati dall'apertura della 'Mondovì Sotterranea', dall'avvio di 'Infinitum' e, a seguire, dall'inaugurazione del Polo delle Orfane, con un rinnovato museo della stampa all'interno del polo culturale 'Liber'".



Tuttavia, "sappiamo bene che c'è ancora molto da fare e consideriamo le critiche, quando costruttive, utili non a questa o a quell'amministrazione, bensì all'intera città. Per questo riteniamo doveroso ringraziare tutti i titolari degli esercizi commerciali che si affacciano sulla piazza, consapevoli che qualche sacrificio lo hanno dovuto affrontare, e anche i residenti, che hanno dimostrato pazienza e partecipazione, due caratteristiche fondamentali per attuare quel cambiamento che stiamo loro proponendo. Avremo modo, nei prossimi giorni, di tirare le fila di questi mesi estivi e iniziare, insieme, a programmare il futuro, con iniziative che vedranno protagonisti anche gli altri rioni e le frazioni, per giungere a formulare un'offerta completa e univoca di Mondovì e del Monregalese, di sicuro richiamo per un turismo qualificato".