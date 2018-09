Taglio del nastro, a San Rocco Castagnaretta, per la 91esima Mostra Regionale Ortofrutticola "Città di Cuneo" (FOTO)

Taglio del nastro, nel piazzale intitolato a Don Marro, per la 91esima Mostra Regionale Ortofrutticola "Città di Cuneo" a San Rocco Castagnaretta.

Questa sera (venerdì) l'inaugurazione ufficialedella tre giorni che riempirà di colori e profumi la città.

Grazie all’impegno delle diverse Associazioni agricole coinvolte nella realizzazione degli allestimenti, la Mostra Regionale Ortofrutticola esibirà come sempre l’eccellenza della produzione locale, perseverando nel proprio intento di indirizzare l’interesse dei consumatori alla conoscenza della qualità dei prodotti locali tipici “Km 0”, orientandoli al consumo di prodotti stagionali, controllati e sani, con indiscutibili benefici per la salute.

L’edizione 2018 della Mostra presenterà alcune novità a livello organizzativo, decise dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cuneo nel tentativo di presentare al pubblico un allestimento nuovo e maggiormente accattivante, mantenendo nel contempo i tratti peculiari che da anni caratterizzano la manifestazione.

All'inaugurazione erano presenti tante autorità, con in testa Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della provincia. A lui sono andati gli auguri dei colleghi Amministratori in vista delle nozze, che verranno celebrate proprio domani (sabato).

Ecco il programma completo di tutte le iniziative.

Questa sera (venerdì), dalle 21.30, al Cin cin bar, “La corrida – Dilettanti allo sbaraglio”.



Sabato 8 settembre, alle 12.30, alla comunità Emmanuele di via Fontanelle 6 si tiene il pranzo dei vicini di casa, a ingresso libero, con cibi e bevande portati dai partecipanti (per informazioni: 0171.344262). Nel pomeriggio, giochi e tornei per tutte le età. Alle 15.30 l’associazione “Respiro” presenta Ludobus, per stimolare a giocare come si faceva un tempo, con oggetti di legno. Alla stessa ora, sul piazzale della scuola Media, si svolge la 1ª festa “Vespa on the Roc”, in collaborazione con il Vespa Club di Cuneo e i “Miscelati” di San Rocco Castagnaretta. Alle 20.30 Santa Messa e processione con fiaccolata, animata dalla banda musicale cittadina “Duccio Galimberti”. Alle 21.30, nel campo sportivo, concerto dei Controvento, tribute band dei Nomadi.

Domenica 9, Sante Messe alle 8.30 e alle 10.30. Dalle 10, per l’intera giornata, esposizione di auto, moto e vespe d’epoca, in zona scuole. Alle 15.30 l’Accademia dei giocatori insegnerà a divertirsi con vari giochi da tavolo. Contemporaneamente, nel campo sportivo, animazione e balli Country, con la scuola di danza Old Wild West e, in via Franco Centro, “La via del pane, dal grano alla tavola” con rievocazione della trebbiatura degli anni ’50, in collaborazione con la panetteria Galfrè. Alle 16, in via Aisone, il gruppo musicale “I Ciansunier” offre un concerto di musica folkloristica, popolare e tradizionale. Alle 17.30, al centro incontri “Don Marro”, polenta, bagna, sautisa, cotechin e bicer ed vin. Alle 21, nel campo sportivo, musica e balli occitani con i Trelilu.

Lunedì 10, alle 20.30 al Cin cin bar, gara individuale a Scala 40. Alle 20.45, nel centro incontri, “Avventura in Alaska – La draio servage”, Sebastiano Audisio racconta la storia di un viaggio in mountain bike nel grande nord e la scalata al monte Denali.