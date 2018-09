Fermato mentre cedeva una dose di cocaina in piazza Boves, arrestato 42enne

E’ stato colto in flagranza di reato da degli agenti in borghese della squadra mobile di Polizia un 42enne italiano mentre cedeva una dose di cocaina in piazza Boves a Cuneo. L’uomo – pregiudicato per reati connessi alla droga, maltrattamenti in famiglia, ricezione e furto – aveva ceduto mezzo grammo di cocaina all’acquirente fermato successivamente in collaborazione con la polizia locale di Cuneo per 50 euro.



Dopo aver fermato il 42enne la squadra ha proceduto a perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto 1 grammo e mezzo di cocaina e mezzo grammo di marijuana oltre a materiale per confezionamento dello stupefacente (bilancino e cellophane per l’imbustamento) e un taccuino con annotati nomi e cifre.



L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Sono in corso le indagini per capire da chi si riforniva il 42enne. L'arresto è avvenuto nel mese di agosto nell'ambito di operazioni della sezione antidroga della squadra Mobile della Polizia di Cuneo.