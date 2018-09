Su il sipario! La stagione 2018/2019 del teatro Politeama Boglione di Bra

Torna la bella stagione, quella del Teatro Politeama Boglione di Bra. Dodici spettacoli - a partire da fine novembre e sino alla primavera - per serate di qualità in compagnia di anteprime, grandi classici, commedie, musica, ma soprattutto di alcuni tra i più grandi registi e attori della scena italiana. Una programmazione di livello che porta in scena sia il divertimento che il rigore, in un vero e proprio melting pot di poetiche ed estetiche. Il tutto, con una politica tariffaria contenuta e inclusiva, per una cultura aperta e un teatro sempre più vivo e partecipato, luogo di riferimento per la comunità.

L’avvio di stagione, martedì 27 novembre 2018, è affidato alla commedia noir “Il Servo” di Teatri Uniti, trasposizione del romanzo di Robin Maugham e metafora di una società che inventa ruoli e classi. Si prosegue con alcuni tra i più grandi nomi della recitazione contemporanea, tra cui Alessandro Benvenuti moderno Don Chisciotte, Stefania Rocca maestra degli spericolati “Esercizi di stile” di Queneau, Barbara de Rossi e Francesco Branchetti voci di Mark Twain, Daniele Pecci nei panni del protagonista del capolavoro di Pirandello “Il fu Mattia Pascal” e lo strepitoso Stefano Accorsi, novello paladino Orlando furioso. Non mancheranno gli appuntamenti in musica, tra cui il tradizionale Concerto di Capodanno e il musical Kiss Me Kate (eventi fuori abbonamento) e l’inaspettata versione dell’opera buffa cantata e narrata da Elio de Le Storie Tese. La commedia, nella sua versione più brillante e scanzonata, porterà in scena i Casalinghi disperati di Mente Comica, le equivoche dinamiche di coppia di “Stasera si cena a letto!” (con tanto di cammeo di Margherita Fumero) e le “Figlie di Eva”, pièce tutta al femminile con Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere.

Il biglietto singolo per ciascun spettacolo costa 20 euro, ridotto a 18 per over 65 e under 26. Al botteghino del teatro Politeama Boglione, in piazza Carlo Alberto, è possibile rinnovare l’abbonamento alla stagione di prosa (150 euro, ridotto a 125 euro) conservando il posto già assegnato nella passata stagione sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 15 alle 19. Quest’anno torna anche l’abbonamento Fedeltà (170 euro), che comprende tutte le rappresentazioni previste dal cartellone, comprese quelle fuori abbonamento. La sottoscrizione di nuovi abbonamenti potrà essere effettuata da giovedì 25 a domenica 28 ottobre, dalle 15 alle 19; nello stesso orario, tutti i venerdì pomeriggio a partire dal 9 novembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti per gli spettacoli, in vendita anche nei punti vendita convenzionati con Piemonte Ticket oppure on line, sul sito www.piemonteticket.it.

La stagione 2018/2019 del Teatro Politeama Boglione è un'iniziativa del Comune di Bra, organizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Cassa di Risparmio di Bra, della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, Bra Energia, Baratti e Milano e Jardecò. Tutti gli spettacoli in cartellone iniziano alle ore 21. Maggiori informazioni sul web, all'indirizzo www.turismoinbra.it, o chiamando l'ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni allo 0172.430185. (em)







Scarica la brochure completa: https://goo.gl/cRU5Q4







27/11 Il Servo

con Tony Laudadio, Emilia Scarpati Fanetti, Andrea Renzi, Lino Misella e Maria Laila Fernandez

Regia Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi

4/12 Don Chisciotte

Liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes Saavedra

Con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi

Regia di Nunzio Caponio

15/12 Esercizi di stile

Con Stefania Rocca (voce recitante) , Patrizia Bettotti (violino), Giampiero Sobrino (clarinetto) e Andrea Dindo (pianoforte)

30/12 Concerto di Capodanno – SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Orchestra Filarmonica del Piemonte

Direttore d’orchestra Paul Emmanuel Thomas

05/01 Il Diario di Adamo ed Eva

Con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

Regia di Francesco Branchetti

16/01 Kiss me Kate – Musical - SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

Adattamento e Regia: Corrado Abbati

30/01 Il fu Mattia Pascal

Con Daniele Pecci, Giovanni Maria Briganti, Rosario Coppolino, Adriano Giraldi, Diana Hobel e Marzia Postogna.

Regia di Guglielmo Ferro

10/02 Figlie di Eva

Con Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere

Regia di Massimiliano Vado

24/02 Giocando con Orlando

Con Stefano Accorsi e Marco Baliani

Regia di Marco Baliani

8/03 Casalinghi disperati

Con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo Brugia

Regia di Diego Ruiz

20/03 Stasera si cena a letto!

Con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile e la partecipazione straordinaria di Margherita Fumero

Regia di Giorgio Caprile

27/03 Opera Buffa. Il flauto magico e cento altre bagatelle

Con Elio (voce recitante e canto), Scilla Cristiano (soprano), Gabriele Bellu (violino), Luigi Puxeddu (violoncello) e Andrea Dindo (pianoforte)