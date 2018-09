Scuole al via. Crescono gli alunni iscritti a Busca

Spese comunali per la gestione corrente delle scuole

Le richieste rivolte al Comune per il servizio del trasporto alunni sono 284, quelle per la mensa sono 116. La mensa si svolge nei locali appositi della scuola primaria, in via Michelis ala nuova, e riguarda in particolare gli alunni della “settimana breve” con lezioni in due pomeriggi alla settimana e gli studenti delle medie che seguono il tempo prolungato e il corso musicale.



Per il sesto anno consecutivo le tariffe rimangono invariate (234 per lo scuolabus, 4 euro a pasto per la mensa): "Una scelta - spiega il sindaco, Marco Gallo - ben precisa, che abbiamo voluto in favore delle famiglie e che possiamo permetterci anche grazie ad una gestione oculata delle casse comunali".



Nello scorso anno scolastico per lo scuolabus, che comprende anche il servizio alle due scuole dell'infanzia paritarie del capoluogo e di frazione San Chiaffredo, il Comune ha speso 214.450 euro, a fronte di entrate da rette pari a euro 58.991 e alla concessione di esenzioni e riduzioni pari a 7.464 euro, e per la mensa ha speso euro 70.853, a fronte di entrate dalle rette pari a 45.752 euro e alla concessione di riduzioni ed esenzioni pari a 4.392 euro. Al netto delle entrare la spesa del Comune per questi due servizi è di 180.560 euro. La spesa per l'assistenza degli alunni disabili è stata di 63.153 euro.

L’ufficio tecnico comunale fa sapere, inoltre, che nello scorso anno scolastico sono stati spesi per il riscaldamento (tra teleriscaldamento, gas e gasolio) 60.658 euro e per l’energia elettrica 17.753 euro (escluso il micronico).



Gli auguri del sindaco

“Al dirigente, agli insegnanti, al personale e agli alunni giungano i migliori auguri di buon inizio – dice il sindaco, Marco Gallo –, con il proposito di collaborare ancora e sempre più con l’istituto comprensivo in tutte le attività proposte dalle scuole tramite, soprattutto, il Consiglio comunale dei Ragazzi. Quanto l’amministrazione comunale abbia a cuore le scuole è evidenziato dal grande progetto del nuovo polo scolastico, classificato nello scorso agosto al quarto posto nella graduatoria del bando regionale. Ora ci aspettiamo al più presto di avere conferme al riguardo. Noi siamo prontissimi e speriamo che il prossimo anno scolastico coincida con l’avvio di questa straordinaria realizzazione”.



Il dirigente scolastico

Per il terzo anno consecutivo è stato confermato dirigente, con un incarico di reggenza, Davide Antonio Martini, classe1969, residente a Busca, laureato in materie letterarie, che svolge lo stesso ruolo anche all’istituto comprensivo di Centallo-Villafalletto.



Scuola senza zaino

“Prosegue per il secondo anno – dice il dirigente – con soddisfazione il progetto della Scuola senza zaino nelle classi di San Chiaffredo: un esperimento riuscito e condiviso con le famiglie, che promuove soprattutto l’apprendimento dell’autonomia e responsabilizza gli alunni. In generale, incominciamo con serenità il nuovo anno: avendo a diposizione quasi tutti gli insegnanti, conto di avere l’orario definitivo in tutte le classi entro i primi giorni. L’istituto comprensivo di Busca affronta il ritorno in classe ispirando la propria offerta formativa ai principi di solidarietà e inclusione e per farlo usufruirà notevolmente di diversi contributi ottenuti dall’Unione Europea per progetti specifici, in seguito alla partecipazione a bandi”.



Vaccinazioni

Per quanto riguarda la questione vaccini, il dirigente Martini precisa che nelle scuole dell’infanzia tutti gli iscritti hanno prodotto la relativa certificazione dell’Asl e perciò sono sicuramente in regola, mentre per la scuola dell’obbligo, in base alle attuali disposizioni, occorre includere tutti gli alunni e accettare anche le autocertificazioni, che in Piemonte possono essere controllate ricorrendo al confronto con l’anagrafe regionale delle vaccinazioni.



Il calendario scolastico 2018/2019

In Piemonte le lezioni iniziano lunedì 10 settembre e termineranno l’8 giugno nelle scuole primarie e secondarie e il 30 giugno in quelle dell’infanzia.

Sono perciò 206 i giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria e 224 per l’infanzia. Le scuole saranno chiuse venerdì 2 e sabato 3 novembre, da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio per le vacanze di Natale, da giovedì 18 a giovedì 25 aprile per le vacanze pasquali. Confermata in regione per il terzo anno consecutivo la Settimana dello Sport, in occasione delle vacanze di Carnevale, con le scuole chiuse da sabato 2 a mercoledì 6 marzo e l’invito, nel rispetto della loro autonomia, a concentrare nelle giornate del 7 e 8 marzo le attività formative integrative riguardanti lo sport e il benessere.