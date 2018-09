Serrande abbassate la domenica: ecco il ddl del governo che farà discutere

Porta anche la firma del senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, il disegno di legge che fa tanto discutere, sulla chiusura domenicale degli esercizi pubblici, imposta per legge dal titolo: "Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali". Il disegno di legge intende porre alcune limitazioni alla liberalizzazione, prevista dalla legge in vigore, sugli orari di esercizio delle attività commerciali. La materia è disciplinata dall'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che, dopo alcune modifiche, ha reso permanente la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, inizialmente prevista in via sperimentale per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte.

“Fin dalla scorsa legislatura - spiega il senatore di Cervere, Bergesio - la Lega-Salvini Premier ha mostrato particolare interesse per la tematica, ritenendo tuttavia che la totale liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non fosse la soluzione più efficace a restituire competitività al Paese, sia sotto il profilo dello sviluppo economico che sotto quello sociale. I fatti, ad oggi, ci hanno dato ragione”. “Infatti - prosegue Giorgio Maria Bergesio - l'eliminazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva dei negozi, non ha prodotto i risultati attesi, anzi, sulla base di alcune rilevazioni statistiche, nel triennio successivo all'anno 2012, data di entrata in vigore della liberalizzazione, si sono registrate circa 74.000 chiusure di piccole e medie imprese commerciali, e vi è stato uno spostamento del 3,3, per cento delle quote di mercato dagli esercizi commerciali minori agli esercizi della grande distribuzione”. Secondo i firmatari del disegno di legge, l’e.i inazione dell'obbligo di chiusura ha comportato l'adozione di un differente stile di vita dei consumatori che, concentrando gli acquisti nel week end, hanno potuto usufruire del servizio di apertura continuativo dalla grande distribuzione che, a differenza delle piccole realtà commerciali, ha una consistenza tale dal poter supportare maggiori costi di gestione e un ricambio continuo di personale. “Procedendo su questa via - prosegue il senatore Bergesio - , il rischio è che possano verificarsi fenomeni di desertificazione commerciale nei centri abitati, specie in quelli di piccole dimensioni, come ce ne sono molti in provincia Granda, dove gli esercizi commerciali e di vicinato ricoprono un ruolo importante, anche come punto riferimento e di raccordo tra i cittadini ed il territorio, a cui si aggiunge l'allarme sociale dalla disgregazione dell'unità familiare, dovuta al venir meno di momenti di condivisione e di riposo”.