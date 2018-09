Gran finale di Peperò con mega degustazione preparata in piazza

Giunge al termine la 69^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in una domenica con un intenso programma di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età.

Ci sarà la tradizionale preparazione in piazza di una mega degustazione per almeno 2000 persone, che quest’anno sarà di pasta al peperone e bagna cauda, il Festival mondiale del bagnetto verde, tanti eventi all’Accademia San Filippo tra i quali le confessioni laiche di Paolo Massobrio con Elisa Pirro dei Cinque Stelle e con il Vice Direttore de la Stampa Luca Ubaldeschi, spettacoli pomeridiani benefici a favore di Forma Onlus, due incontri sulla canapa e sui suoi impieghi nell’alimentazione e in medicina, l’agility dog a premi, animazioni e spettacoli per bambini, ecc…

Gli spettacoli finali sono con il ballo liscio dell’Orchestra Liscio Simpatia, con uno show di luci e fuoco della compagnia Lux Arcana e con il Pink Show del Cab 41.









Giunge al termine Peperò 2018, la 69^ edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola” che dal 31 ottobre ha regalato ai carmagnolesi e ai numerosissimi visitatori un ricchissimo cartellone costruito a cavallo tra tradizione e innovazione, forte di numerose gustose proposte e di spettacoli di richiamo.

Nell’ultimo giorno della kermesse, domenica 9 settembre dalle ore 10 alle 24, in una immensa area espositiva di circa 18.000 mq i visitatori troveranno come sempre la grande Piazza dei Sapori, il Salone Agroalimentare e tanti stand enogastronomici, l’Accademia San Filippo con l’apprezzatissimo percorso sensoriale, talk food, seminari d’assaggio, caffè letterari, show-cooking e altri eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, musei, chiese e gallerie aperte con mostre varie, concerti e spettacoli, Bimbininfiera con intrattenimenti e spettacoli per i più piccoli, incontri dedicati alla canapa a cura di Assocanapa, iniziative solidali, eventi e punti pet-service per cani, ecc…

Per tradizione, nell’ultima domenica della Fiera viene preparata una mega degustazione in Piazza Sant’Agostino che quest’anno sarà di pasta al peperone e bagna cauda con distribuzione di almeno 2000 porzioni a partire dalle ore 17:30.

La preparazione comincerà alle 9 del mattino, verranno utilizzati 100 kg di pasta, 80 kg di peperoni, 40 kg di bagna cauda e viene realizzata con il contributo del Comune, del Consorzio del Peperone, della ditta Pasta Berruto di Carmagnola e della Pro Loco di Faule che porterà la sua ottima bagna cauda, con la collaborazione della Pro Loco, di ANA Carmagnola e di 50 eroici volontari.

Dalle ore 10 ci saranno mercati Campagna Amica in Piazza Manzoni, con prodotti a km0 a cura della Coldiretti Torino, e Spesa in Campagna in via Gobetti, con produttori della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte.

Tra gli eventi dell’Accademia San Filippo, cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della Fiera, le confessioni laiche a cura di Paolo Massobrio saranno alle ore 16 con Elisa Pirro del Movimento Cinque Stelle e alle 17.30 con il Vice Direttore de La Stampa Luca Ubaldeschi, alle 16.45 ci sarà un viaggio sensoriale tra gli oli italiani con Enrico Lupi dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio e alle ore 20.00 l’esperienza sensoriale guidata del Pane della Fiera, pane al peperone venduto durante tutta la Fiera a scopo benefico, a favore dell’O.A.M.I. di Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) per la casa d’accoglienza Casa Roberta.





Tra le ore 10 e le ore 19 in Piazza Sant’Agostino ci sarà “La Vetrina del Territorio” con promozione delle eccellenze agroalimentari, culturali, architettoniche e paesaggistiche dei comuni dell’area sud di Torino e della zona nord della provincia di Cuneo. Tra le 15 e le 18 si svolge in Piazza Raineri il “Festival mondiale del bagnetto verde”, a cura dell’Associazione di promozione sociale Miranda, una festa per rendere omaggio al re delle salse piemontesi con gara ludico-culinaria, scherzosamente competitiva, che prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti, organizzati in squadre, nella preparazione pubblica della propria “ricetta segreta” e la condivisione del risultato con tutti i convenuti in piazza.





Tra le 15 e le 18:00 in Piazza Sant’Agostino sono in programma attività a favore di Forma ONLUS, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, a cura della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano. Ci sarà la premiazione del concorso "Albero dei Sogni", grande evento per i bambini in piazza Sant'Agostino, lo spettacolo di bolle di sapone giganti con Paolo Gaido, una dimostrazione di dog dance con Tiziana Terrazzino&Lex del Centro Cinofilo Bau.Haus Asd e Marika Galli&Yogui del Centro Cinofilo Smiley Dog Asd ed infine lo spettacolo “Volare, Sognare e Vivere”, esibizione di Ginnastica Ritmica con A.S.D. Ritmica Carmagnola.





Alle 17:30 nello stand Monge ci sarà l’ultimo evento pet-Friendly della Fiera, una agility dog a premi, un percorso a ostacoli per cani a cura del S.S. Igiene Urbana Veterinaria ASL TO5 e del Gruppo Monge.