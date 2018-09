Sergio Chiamparino si ricandida alla Presidenza della Regione Piemonte per la coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali 2019. Il Governatore ha ribadito la sua disponibilità nel corso di un incontro che si è svolto stamattina nella sede dei Moderati in via XX settembre, al quale hanno parte rappresentanti delle varie alleanze. Al confronto erano presenti una ventina di persone, tra cui Giacomo Portas (Moderati), Marco Grimaldi (LeU), il vice presidente della Regione Aldo Reschigna, il Presidente del del Consiglio regionale Nino Boeti, il segretario metropolitano del PD Mimmo Carretta e la deputata cuneese del PD Chiara Gribaudo.

"Ho dato la mia disponibilità", ha commentato Sergio Chiamparino, "per tentare di costruire un'alleanza per il Piemonte ed intercettare quelle forze elettorali e di cittadini che non accettano il rischio di deriva per la nostra regione, presa nella morsa di questo Governo che contrasta con noi su temi decisivi come quello delle infrastrutture." "In secondo luogo", ha proseguito il Presidente, "pensiamo di aver lavorato bene: quando siamo arrivati c'erano 7 miliardi e mezzo di euro di disavanzo e la sanità commissariata." "Abbiamo permesso alla nave di tornare a navigare", ha proseguito, "ora vogliamo portarla in porto." In ultimo il Governatore ha confermato di voler andare avanti sulla legge elettorale "per garantire la rappresentanza minima a tutti i territori e superare il premio di maggioranza."