Brutta avventura per un gruppo di nove ciclisti, soci di Fiab Cuneo Bicingiro, diretti a Roma

Il giornale “Il Tirreno” del 4 settembre ha raccontato la disavventura accaduta a un gruppo di nove ciclisti, soci di Fiab Cuneo Bicingiro, diretti a Roma mentre percorrevano la pista ciclabile che collega Pisa a Tirrenia. La cattiva manutenzione della pista (un ramo sporgente dalla pineta lato mare) ha provocato una caduta a catena, una nostra socia è stata soccorso dal 118 e per fortuna dimessa in serata

L'articolo è molto dettagliato mette in evidenza la cattiva manutenzione della pista ciclabile inoltre c’è una battuta del vigile che ha constatato l’incidente molto sgradevole e cioè chiede ai nostri amici la ragione della scelta di percorrere la pista ciclabile e non la strada.....

Come associazione Fiab ci mobilitiamo da sempre per territori ciclabili con la richiesta di corsie o piste per mettere in sicurezza i ciclisti e aumentare in questo modo l’uso del mezzo in città e non solo. La sicurezza attiva del ciclista è fondamentale (casco,luci,piste..),ma l'incuria delle piste ciclabili è un danno sia fisico che educativo non permettendo l’aumento del numero di persone che usano la bicicletta anzi mettono in crisi anche quelle già fortemente motivate. Sul nostro territorio incominciamo ad avere numerose piste o corsie ciclabili (meno male) facciamo in modo di mantenere l’esistente.

Ribadiamo quindi con forza, insieme alla Fiab Nazionale, la necessità che le amministrazioni locali debbano tenere in efficienza le piste ciclabili ,con una continua manutenzione, in modo che non diventino pericolose per le persone e onerose per le comunità locali.