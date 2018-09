Buon Compleanno Crocevia 46!

Crocevia46, il primo progetto di housing sociale di Cuneo, taglia il traguardo del primo anno di attività e venerdì 21 settembre lo celebra con una grande festa con laboratori, tavoli informativi, incontri, proiezioni, musica e molto altro. Crocevia46, gestito dall'impresa sociale Open House, è uno spazio che oltre ad offrire soluzioni abitative sostenibili si propone di diventare luogo di incontro, scambio e integrazione, nel quale esigenze, esperienze e aspirazioni possano ibridarsi per contribuire a disegnare la città di domani.



Cos'è successo in questo primo anno di attività? I sei appartamenti a disposizione sono stati occupati da altrettanti nuclei famigliari, che a breve inizieranno la fase di ricerca di una nuova abitazione per far sì che altri nuclei abbiano la stessa opportunità.

Tutte le stanze del cohousing sociale al terzo piano sono state occupate per tutto l'anno da universitari e lavoratori fuori sede. Alcuni di essi rimarranno ancora per un anno circa, altri sono arrivati da poco. I locali del pianterreno ospitano lo sportello di ascolto dell'ASL “Al 34” per gli adolescenti, lo sportello Lavoro a cura del CIS, l'associazione ricreativa culturale Baba, la cooperativa Valdocco di Torino e uno spazio gestito dalla Caritas, che allo sportello di ascolto per i senza fissa dimora realizzato nell'ambito del progetto Dormiveglie nell'autunno aggiungerà due nuovi servizi, uno sportello di ascolto transculturale rivolto ai rifugiati e uno sportello di ascolto per la mediazione dei conflitti nelle famiglie immigrate.

Nei suoi primi dodici mesi di vita Crocevia46 ha ospitato anche diversi eventi come I giovedì della salute, una serie di incontri organizzati insieme al corso di laurea in infermieristica, due mostre fotografiche e la rassegna estiva [hub]itat, che ha proposto alla cittadinanza due concerti e tre proiezioni.

Crocevia46 festeggerà il primo compleanno venerdì 21 settembre con un evento per grandi e piccini che sarà l'occasione per riflettere sui nuovi modi di abitare.

Si parte alle ore 16.30 con le letture animate a cura dell'associazione noau I officina culturale dal titolo Per raccontare una casa ci vuole. La casa rappresenta un elemento fondamentale della narrativa per l'infanzia: con la lettura ad alta voce Sara Rubeis racconterà ai bambini dai due anni in su alcune delle più belle storie su questo tema.

Alle ore 17.30 un altro appuntamento rivolto a bambini dai due anni su e a ragazzi: il laboratorio creativo Per fare una casa, a cura dell'associazione ricreativa culturale Baba, offrirà loro l'opportunità di costruire tane, nidi, rifugi e tutto ciò che è casa, con materiali naturali e di recupero.

Dalle ore 18 l'associazione Nerofumo stampa d'arte propone il laboratorio di stampa d'arte La tua stampa fatta in casa, che permetterà ai partecipanti di realizzare una stampa da portarsi a casa come ricordo della serata; sempre dalle ore 18 sarà attivo un punto informativo curato dagli studenti del corso di laurea in Infermieristica – sede di Cuneo, che saranno a disposizione del pubblico per dare informazioni e utili consigli su come effettuare al meglio a casa alcune misurazioni come quella della pressione arteriosa e della temperatura corporea.

Alle ore 19 verrà inaugurata la mostra Abitare in Italia a cura dell'associazione Urban Center Metropolitano di Torino, che sarà visitabile fino al 9 novembre. L'esposizione è un viaggio tra progetti innovativi di social housing realizzati a Torino e in Italia negli ultimi anni, un percorso fatto di immagini e parole che illustra le diverse risposte alla domanda abitativa sperimentate in varie città italiane. All'inaugurazione seguirà l'aperitivo musicale in compagnia del quartetto jazz/funk/soul Belli Freschi (Giovanni Cismondi sassofono e tastiere, Luca Bruno chitarra, Michele Bruna basso e Daniele Danzi batteria) per brindare insieme al primo compleanno di Crocevia46.

Alle ore 21 il ricco programma della festa si chiuderà con la proiezione di (In)habits, film-documentario del 2016 realizzato dal collettivo immaginariesplorazioni che ha indagato la matrice culturale del 'sentirsi a casa' come radice del nostro modo di abitare.

Tutte le attività sono a ingresso libero; per il laboratorio Per fare una casa e per la proiezione di (In)habits è richiesta la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 320.0729715 e 0171.480835, visitare il sito www.crocevia46.org e la pagina Facebook Crocevia46 o scrivere una e-mail all'indirizzo info@crocevia46.org.