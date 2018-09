“Ho chiesto a Borgna la disponibilità a considerare una candidatura che non fosse la sua”

Sarà una partita complicata quella della Provincia, un “caso” destinato a mettere a dura prova l’Ente medesimo, in un clima politico che va surriscaldandosi in vista dei nuovi appuntamenti elettorali.

In primis, sicuramente, le elezioni regionali della prossima primavera.

Giovedì scorso, il presidente uscente, Federico Borgna, ha convocato i sindaci delle sette sorelle (erano tutti presenti salvo Maurizio Marello di Alba, rappresentato dall’assessore Massimo Scavino) per sentire i loro pareri in vista del rinnovo del Consiglio provinciale. Rinnovo che, se non interverranno novità, dovrebbe svolgersi entro fine ottobre.

La posizione che ha destato più sorpresa, anche perché ha evidenziato come il fronte del centrosinistra non sia così compatto come pareva, è stata quella del sindaco di Fossano, Davide Sordella.

Una presa di posizione che, immaginiamo, non mancherà di far discutere.

Ne abbiamo parlato con l’interessato per sentire direttamente da lui qual è la sua posizione al riguardo.





Sordella, lei è considerato un sindaco di centrosinistra. Sarà per questo che la sua presa di posizione sulla Provincia ha suscitato sorpresa. Vuole spiegarci?





Sono più sorpreso io nel leggere legittime prese di distanza da “opzioni legate ai partiti” e “logiche di schieramento” auspicando una soluzione unitaria legata ai territori e non ai partiti, ma quando mi permetto di seguire lo stesso ragionamento, aprendo il campo non solo al capoluogo e alle sette sorelle, mi si ricorda di appartenere al centrosinistra? A me interessa ragionare sui criteri di scelta e non adattarli a seconda del candidato pre-scelto. La mia posizione sull’Amministrazione Provinciale è sempre la stessa ed è quella che abbiamo seguito coerentemente come territorio fossanese: nel Cuneese ci sono 250 Comuni, non solo il capoluogo e le sette sorelle. Molte di queste realtà sono solo apparentemente minori: hanno bisogno di una rappresentanza diretta e di un’attenzione che un presidente provinciale di un “piccolo” comune potrebbe esprimere in modo tangibile. Prima, però, se permette voglio fare una premessa.





Ci dica…





La riforma delle Amministrazioni Provinciali targata Del Rio non funziona. L’ho sempre detto sin dall’inizio, anche pubblicamente, e non ho cambiato idea con il tempo, forse perché ho la brutta abitudine di dire quello che penso al di là delle tifoserie partitiche. O si eliminavano decisamente le Province, passando le loro competenze e le necessarie risorse a Regioni e Comuni, oppure tanto valeva lasciare le cose come stavano. Ne faccio una questione di mero pragmatismo e “buon senso”, come viene più volte citato: un sindaco di un capoluogo o di una città come la mia non ha il tempo di poter anche solo ascoltare le legittime questioni concrete che vengono poste da 250 sindaci di un territorio vasto come la nostra provincia. A mio avviso, da amministratore locale, auspico che la questione venga risolta in sede parlamentare o in un senso o nell’altro.





Ciò premesso, per quanto riguarda la scadenza del 31 ottobre, qual è la sua posizione?





Non ho un nome, ma solo dei criteri da proporre: in primis che sia sindaco di un “piccolo” comune (escluso quindi il capoluogo e le sette sorelle) poi, per cercare una convergenza unitaria, che non sia troppo connotato (in questo senso il civismo) e che possa essere inclusivo delle diverse anime politiche della provincia.





Oggi i partiti sono già praticamente ai margini. Federico Borgna, ad esempio, può essere considerato espressione di un partito?





Federico Borgna ha svolto il suo ruolo da presidente della Provincia, insieme a tutti i “volontari” eletti, al meglio di ciò che era possibile, considerando le condizioni in cui si sono insediati. Li ringrazio per il loro servizio. Ho fatto presente però, nella riunione tra i sindaci delle sette sorelle, che l’unico tra i presenti a non avere nessun partito o movimento politico nazionale in maggioranza è il collega di Mondovì, Paolo Adriano. Questo non vuol dire che debba essere lui il candidato, ma visto che si parla tanto di civismo la mia analisi è una semplice constatazione, non era così la situazione di quattro anni fa e non è certo una considerazione negativa verso i partiti, ma una presa d’atto della realtà attuale. Nascondersi dietro a un dito e far finta che i partiti non siano stati coinvolti nelle precedenti liste unitarie o che si possano escludere adesso, non è realistico. Quello che io auspico non è di escluderli, ma che si possa trovare insieme una sintesi tra le varie anime della provincia intorno ad una figura non troppo connotata politicamente.”





Come suggerisce di procedere?





L’obiettivo comune di tutti sembra essere quello di una lista unitaria. Nella riunione citata ho chiesto a Federico Borgna se fosse eventualmente disponibile, nel nome dell’unitarietà (sapendo che lui personalmente non ha mai forzato per avere il ruolo da presidente della Provincia, ma semplicemente si è messo al servizio) a considerare una candidatura alternativa alla sua, se questa possa servire a scongiurare una seconda lista. La risposta è stata positiva, pur lui riconfermando la sua disponibilità per la presidenza. A mio avviso, se si vuole una lista veramente unitaria, penso si debba partire da criteri condivisi e non dai nomi. In tal senso, credo vadano considerati non solo i sindaci delle sette sorelle, ma tutti i territori, dando spazio di rappresentanza ai paesi convenzionalmente ritenuti minori, incluso per il ruolo di presidenza. Se poi non si trova una quadra unitaria, non vedo nulla di scandaloso nell’avere posizioni diverse che si concretizzeranno in liste su cui noi amministratori potremo esprimerci con il voto.”