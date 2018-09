Bra: ancora pochi giorni per partecipare al bando pubblicato dal comune di Bra per la richiesta alloggi

Scadono venerdì 14 settembre alle 12 i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblicato dal Comune di Bra per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale.

Il bando è rivolto a coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa da almeno tre anni nei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero Bra, Sommariva del Bosco, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno e Verduno.

Per partecipare è necessario non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di determinate categorie catastali; non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato e non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione; non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non essere stato dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio a seguito di morosità, oltre che essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso all’edilizia sociale per l’anno 2018 pari a 21.034,41 euro. La domanda di partecipazione va redatta dal richiedente - in nome e per conto dell’intero nucleo famigliare - compilando l’apposita modulistica pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.bra.cn.it (Servizi e procedimenti/Sociale) e distribuita all’Ufficio Casa del Comune di Bra (piazza Caduti per la Libertà 18, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13) o presso i Comuni dell’ambito territoriale 42. Le richieste debitamente compilate, firmate e corredate della necessaria documentazione e di una marca da bollo da 16 euro, vanno presentate all’Ufficio Casa del Comune di Bra solo ed esclusivamente previa prenotazione telefonica.

La consegna su appuntamento della domanda può avvenire il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, di persona, tramite spedizione postale o via posta elettronica certificata, all’indirizzo: comunebra@postecert.it.