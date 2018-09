Mondovì: il consigliere comunale Giampiero Caramello lascia la presidenza del "Casati Baracco"

"Sabato è stata una giornata un po' così... È stato il giorno del mio ultimo pranzo ufficiale da presidente dell'istituto 'Casati Baracco' di Mondovì insieme ai nuovi studenti, alle loro famiglie e al corpo insegnanti. Questo ente è l'ultimo collegio per ragazzi presente in provincia di Cuneo e io ho avuto l'onore di ricoprire la carica di presidente per alcuni anni, ma, si sa, tutto ha un inizio e una fine" .

Un filo di commozione permea le parole di Giampiero Caramello, consigliere comunale di Mondovì, mentre commenta il suo ultimo atto da numero uno del "Casati Baracco": "Finisce il mio mandato - spiega - poiché, essendo membro del Consiglio comunale, per motivi di incompatibilità non posso più proseguire nell'esercizio del mio incarico. Pertanto, dico 'grazie' a tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicino in ogni modo: ringrazio l'amministrazione Viglione per avermi scelto come consigliere, l'amministrazione attuale per aver provveduto di concerto con il cda dell'istituto a risolvere alcune problematiche e la Fondazione CRC per aver stanziato diverse e ingenti somme economiche necessarie per ristrutturare la nostra sede".